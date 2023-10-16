Росія спрямує понад $600 млн на власне виробництво безпілотників

Уряд РФ поставив за мету, щоб 41% усіх безпілотників до 2025 року були з маркою «Зроблено у Росії»

Росія заявила про виділення 60 млрд рублів (понад $610 млн) на новий національний проєкт із розвитку виробництва безпілотників. Про це повідомив міністр фінансів РФ Антон Силуанов на засіданні комітету Держдуми з бюджету та податків.

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«Сьогодні безпілотники в основні всі з Китайської Народної Республіки. Вдячні нашим партнерам. Але треба розвивати власну ресурсну базу та гроші необхідні виділені», – сказав Силуанов.

За словами міністра, Москва направить понад 60 млрд рублів на розвиток власної безпілотної бази. Уряд РФ ставить за мету, щоб 41% усіх безпілотників до 2025 року були з маркою «Зроблено у Росії». Натомість більшість їхніх дронів наразі з Китаю.

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Нагадаємо, російські загарбники модернізували свої ударні дрони «Ланцет» і збільшили дальність їх польоту на кілька десятків км.

Раніше ми повідомляли, Китай обмежив експорт недорогих споживчих дронів, через що українські військові зіткнулися з дефіцитом таких літальних апаратів.

До слова, триває 600-й день повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору, завдає ударів не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.