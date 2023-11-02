Порошенко на східному напрямку передав військовим партію БПЛА Poseidon

Експрезидент також передав мобільні пункти управління для аеророзвідки

Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав військовим комплекси БПЛА оперативно-тактичного рівня H10 Poseidon, мобільні пункти управління, а також вручив сертифікати членам екіпажів, які пройшли відповідне навчання.

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Техніку, зокрема, передали у підрозділи Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького, 22-ї механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ та 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

Один комплекс БПЛА, який включає три безпілотника, коштує більше 300 тисяч євро. Ще у мільйон гривень обходиться оснащення новітньою технікою пункту управління на базі вантажівки DAF.

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«Можу наголосити, що це один із небагатьох видів розвідки, який поки що тримає російську РЕБ. Приємно, що ми це передаємо в надійні руки», – говорить Петро Порошенко.

У бригаді кажуть: «Poseidon» – це найкращий безпілотник у своєму класі фото: Європейська солідарність

Порошенко зазначив, що українські військові вже мають великий досвід застосування «Посейдонів» на найгарячіших ділянках фронту. «Сьогодні на напрямку Авдіївка, на напрямку Вугледар, навколо Бахмута і на запорізькому напрямку наші «Посейдони» дозволяють своєчасно виявляти рух ворога. Я навіть не знаю, чи можу я зараз оголошувати кількість російської броньованої техніки, живої сили, яку буквально за останні чотири – п’ять днів було знищено. Це надихає», – говорить Петро Порошенко.

Українські військові вже мають великий досвід застосування «Посейдонів» на найгарячіших ділянках фронту фото: Європейська солідарність

Розвідники 59-ки давно працюють з «Посейдонами». Два тижні тому бригада отримала ще дві «пташки» від Порошенка, тепер мають і мобільний пункт управління. У бригаді кажуть: Poseidon – це найкращий безпілотник у своєму класі. З ними 59-та бригада пройшла багато боїв. «Миколаївський напрямок. Херсонський напрямок, Донецький напрямок, Запорізький напрямок – єдине, де не були, це Бахмут і Харків, особисто ми не літали. Хоча пташки «Посейдони» Н10 в інших організмах працюють і там», – розказав розвідник з позивним «Кіт». Каже: залітав на них більш ніж на 45 кілометрів в тил ворога, проводячи глибинну розвідку й коригуючи артилерію. «Вони будуть працювати 24 на 7, літатимуть там, де не літає ніхто», – переконаний розвідник.

Безпілотники – це «очі» будь-якого батальйону, зазначає Порошенко. «Розвідувальні, бойові, різних типів і різного плану застосування – вони конче необхідні зараз на фронті. Тому сьогодні ми знову тут, на Сході. Приїхали до підрозділів, які вже 19 місяців безвилазно знаходяться в пеклі. Бо те, що зараз відбувається на східному фронті, по-іншому не назвеш. Ворог тут добре оснащений технікою, тому і ми маємо не відставати», – наголошує п’ятий президент.

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«Зграї «птахів» намагаємося поповнювати щотижня. В планах – ще більше. Нам треба не просто вірити у перемогу, а кожному зранку і до вечора робити все, що ми можемо, для того, щоб зміцнювати наші позиції», – наголошує Порошенко.

Один комплекс БПЛА, який включає три безпілотника, коштує більше 300 тисяч євро фото: Європейська солідарність

«Немає зараз у нас більш важливішої мети, ніж забезпечити воїна, який стоїть на фронті. В нього має бути все», – переконаний Порошенко.

Про закупівлю Фондом Порошенка БПЛА Poseidon вперше повідомили 16 серпня 2022 року, коли Петро Порошенко уклав велику угоду з виробниками. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

Фонд Порошенка з волонтерами ГО «Справа Громад» також виготовляють для аеророзвідників мобільні пункти управління на шасі британської вантажівки DAF. «Це – інноваційна розробка, яку придумали технарі «Справи Громад». Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога», – наголошує Порошенко. Наразі реалізується контракт на постачання понад 20 комплексів Poseidon (65 «пташок»).