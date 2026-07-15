Ураження ТЕС у Севастополі: Сили спеціальних операцій повідомили наслідки

«Балаклавська ТЕС – це енергетична основа півострова»

У ніч проти 14 липня Сили спеціальних операцій провели операцію з ураження Балаклавської ТЕС у Севастополі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

За попередніми даними, внаслідок атаки було пошкоджено машинний цех із системою охолодження однієї з турбін Siemens SGT5-2000E. Зазначається, що у разі пошкодження насосного обладнання ремонт може тривати від двох до п'яти місяців.

«Балаклавська ТЕС – це енергетична основа півострова. Разом із Таврійською ТЕС (Сімферополь) станція забезпечує близько 90% енергоспоживання Криму. Це два стовпи власної генерації електроенергії», – йдеться у повідомленні.

ССО наголосили: «Окупований Крим – це воєнно-логістичний хаб російської армії. Стабільне електропостачання є критично важливим для вузлів зв'язку, центрів управління, радіолокаційних станцій, засобів РЕБ, систем ППО, ремонтних заводів, Чорноморського флоту, військових аеродромів та іншої військової інфраструктури ворога».

До слова, у ніч на 12 липня в тимчасово окупованому Криму та на окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей стався масштабний блекаут – перед знеструмленням у Севастополі пролунав вибух.