Втрати ворога станом на 5 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 130 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 5 серпня 2026 року.

фото: Генеральний шьаб ЗСУ/Facebook

Втрати Росії у війні на 5 серпня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 5 серпня втратила:

особового складу – близько 1 452 880 (+1 130) осіб;

танків – 12 242 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 25 084 (+5) од.;

артилерійських систем – 47 396 (+65) од.;

РСЗВ – 2 002 (+2) од.;

засобів ППО – 1 540 (+2) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 134 (+10) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 444 455 (+1 715) од.;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;

кораблів / катерів – 34 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 130 266 (+449) од.;

спеціальної техніки – 4 495 (+3) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 5 серпня 2026 року