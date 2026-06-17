Білорусь звинуватила ЗСУ в нібито атаці на автобус у Брянській області

На Брянщині невідомий дрон нібито атакував автобус з юними футболістами з Білорусі

Білоруське відомство висунуло претензії Україні

У Брянській області Росії під удар дрона нібито потрапив автобус, у якому їхала дитяча футбольна команда з Білорусі. Міністерство закордонних справ Білорусі оприлюднило офіційну заяву щодо атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на belta.

Білоруське відомство підтримало риторику Москви та висунуло претензії Україні.

«Ми розцінюємо це як черговий акт тероризму проти мирного населення. Вимагаємо від української сторони вичерпних пояснень», – сказав прессекретар МЗС Руслан Варанков.

Посадовець додав: «Звертаємо увагу на необхідність неухильного дотримання порядку організації виїзду груп громадян, особливо дітей, на оздоровлення та відпочинок до іноземних держав. Також наголошуємо на обов’язковості безумовного виключення виїзду громадян до зон конфліктів, бойових дій та суміжних з ними регіонів».

Водночас керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко наголосив, що росіяни вигадали «теракт по автобусу з білоруськими дітьми на Брянщині».

«Росіяни побачили, що білоруси не хочуть підтримувати російську агресивну риторику щодо України, і видумали «теракт по автобусу з білоруськими дітьми на Брянщині», в надії за рахунок цієї інформаційної провокації підбурити білоруське населення на підтримку агресивних дій проти України. Сама провокація жалюгідна і має всі ознаки скоординованої операції без жодних фактичних доказів. Типово для пропагандистів РФ», – підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, губернатор Брянської області (РФ) Єгор Ковальчук повідомив про атаку нібито дрона на автобус із дитячою футбольною командою із білоруського міста Гомель. За його словами, гравці гомельської дитячої футбольної команди їхали на відпочинок до Геленджика.

У салоні атакованого автобуса було 44 пасажири, з них 28 – діти. Зазначається, що внаслідок атаки невідомого дрона загинула жінка, яка супроводжувала команду, ще шестеро людей отримали поранення, з яких четверо – підлітки.