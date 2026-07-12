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Окупований Крим знову занурився в темряву: вибухи пролунали у Севастополі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Окупований Крим знову занурився в темряву: вибухи пролунали у Севастополі
Повністю знеструмленими залишилися Сімферополь і Севастополь
фото: соцмережі

Гауляйтер Севастополя пояснив блекаут «перевантаженням мереж за межами регіону»

У ніч на 12 липня в тимчасово окупованому Криму та на окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей стався масштабний блекаут – перед знеструмленням у Севастополі пролунав вибух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий Telegram-канал «Кримський вітер».

Хроніка блекауту

За даними каналу, першими про різкі перепади напруги повідомили жителі Сімферополя – світло сильно блимало, після чого настав повний блекаут. Одразу після цього в чатах писали, що без електропостачання опинилися й окуповані території Херсонської та Запорізької областей – місцеві припускають, що могли відрізати енергоміст через Керченську протоку.

Окупований Крим знову занурився в темряву: вибухи пролунали у Севастополі фото 1
скрін: соцмережі

О 0:38 у Севастополі після вибуху увімкнули сирену повітряної тривоги. Хвилину по тому світло зникло в Алушті, а ще за кілька хвилин – у Керчі, Ялті та Феодосії. «Кудись дуже добре прилетіло, раз у половині Криму немає світла», – написали в каналі. Близько 0:43 повідомили, що села навколо Севастополя також залишилися без електрики, а саме місто знеструмлене повністю. За даними на 0:47, Сімферополь знеструмлений повністю, Бахчисарай і Севастополь – частково, а під ударом, імовірно, опинилася Балаклавська ТЕС.

Пізніше, о 2:22, у центрі Сімферополя чули стрілянину та вибух, а о 2:23 – ще один вибух пролунав у Севастополі, орієнтовно в районі мису Фіолент.

Без світла також залишилися окуповані Генічеськ і Мелітополь. Масштабний блекаут зафіксували по всьому Криму – зокрема в Сімферополі, Севастополі, Ялті, Керчі, Феодосії, Алушті та Судаку.

Реакція окупаційної влади

«Шановні севастопольці! У Севастополі тимчасово обмежено електропостачання. Цей захід вимушений. Він необхідний для ліквідації перевантаження електричних мереж за межами нашого регіону, щоб не допустити аварії в усій енергосистемі. На об'єктах запроваджено особливий режим, соціальні об'єкти перейшли на резервні схеми електропостачання», – написав у своєму Telegram-каналі гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.

Окупований Крим знову занурився в темряву: вибухи пролунали у Севастополі фото 2
скрін: соцмережі

Над Румунією чергує розвідувальний літак НАТО

Паралельно стало відомо, що літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Boeing E-3A Sentry НАТО розпочав чергування на напрямку тимчасово окупованого Криму. За даними сервісу відстеження польотів Flightradar, борт із позивним NATO21 вилетів з авіабази Шяуляй у Литві та виконує політ над територією Румунії. У повітрі його дозаправив літак-заправник Boeing KC-135T Stratotanker, який прибув з британської авіабази Мілденголл.

Окупований Крим знову занурився в темряву: вибухи пролунали у Севастополі фото 3
джерело: FlightRadar

Boeing E-3A Sentry (AWACS) використовується для моніторингу повітряної та надводної обстановки, координації дій авіації й збору розвідувальної інформації. За даними моніторингових ресурсів, під час місії оцінюється ситуація на фронті в Україні, у тимчасово окупованому Криму та в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, масштабний блекаут уже накривав Крим у ніч на 6 липня — тоді безпілотники атакували Таврійську ТЕС і аеродром, без електропостачання лишилися Севастополь, Ялта та Бахчисарай.

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Теги: Крим аеродром Мелітополь вітер окуповані території блекаут Сімферополь літак Севастополь енергоміст вибух гауляйтер

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