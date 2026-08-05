Окупанти звинуватили кримчанина у виробництві деталей для дронів на 3D-принтері

Окупанти заявили про друк деталей для БпЛА на 3D-принтері

Російські силовики стверджують, що чоловік нібито виготовив десятки безпілотників на 3D-принтері та працював на замовлення СБУ

У тимчасово окупованому Криму російські силовики заявили про затримання 33-річного жителя Красноперекопська, уродженця Херсонської області. За версією окупантів, чоловік нібито друкував на 3D-принтері деталі для безпілотників та виготовляв їх на замовлення Служби безпеки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

За твердженням окупаційних силовиків, під час обшуку у чоловіка нібито виявили 22 безпілотники та комплектуючі для їхнього керування. Йому інкримінують «державну зраду».

Російська сторона також заявляє, що затриманий нібито збирав інформацію про військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури на території тимчасово окупованого півострова.

За версією російського слідства, чоловіка нібито завербував співробітник СБУ через месенджер Telegram. Стверджується, що він передавав дані про пересування військової техніки, місця дислокації підрозділів Збройних сил РФ та розташування об'єктів критичної інфраструктури.

Крім того, окупанти стверджують, що за вказівкою свого «куратора» чоловік організував виготовлення окремих деталей для безпілотників за допомогою 3D-принтерів, після чого нібито збирав дрони, зокрема обладнані пристроями для автоматичного скидання боєприпасів.

Українська сторона ці заяви російських силовиків не коментувала. Незалежного підтвердження оприлюдненій окупантами інформації наразі немає.

Нагадаємо, що в окупованому Севастополі російський військовослужбовець відкрив вогонь по співслужбовцях і мирних жителях. Унаслідок стрілянини загинули троє цивільних та один військовий, ще четверо людей зазнали поранень.