Росія масовано атакувала Київ, дрони вдарили по Тулі: головне за ніч 5 серпня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 5 серпня 2026 року
Ніч на 5 серпня розпочалася з масованого ракетного удару по Києву – у місті спалахнули пожежі, є загибла і поранені. На Київщині загинула ще одна людина, постраждали понад 20. Водночас дрони вперше дісталися Тульської області – під ударом опинився склад Wildberries. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 5 серпня.
Росія масовано атакувала Київ: є загибла, спалахнули пожежі
Росія завдала масованого удару по Києву балістикою і безпілотниками – у місті пролунали вибухи, спалахнули пожежі, є загибла і поранені.
Окремо атака на Київщину забрала життя ще однієї людини – постраждали понад 20.
Дрони вдарили по Тульській області: під ударом склад Wildberries
Безпілотники дісталися Тульської області – під ударом опинився склад Wildberries.
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