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Росія масовано атакувала Київ, дрони вдарили по Тулі: головне за ніч 5 серпня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія масовано атакувала Київ, дрони вдарили по Тулі: головне за ніч 5 серпня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 5 серпня 2026 року

Ніч на 5 серпня розпочалася з масованого ракетного удару по Києву – у місті спалахнули пожежі, є загибла і поранені. На Київщині загинула ще одна людина, постраждали понад 20. Водночас дрони вперше дісталися Тульської області – під ударом опинився склад Wildberries. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 5 серпня.

Росія масовано атакувала Київ: є загибла, спалахнули пожежі

Росія завдала масованого удару по Києву балістикою і безпілотниками – у місті пролунали вибухи, спалахнули пожежі, є загибла і поранені.

Росія масовано атакувала Київ, дрони вдарили по Тулі: головне за ніч 5 серпня фото 1

Окремо атака на Київщину забрала життя ще однієї людини – постраждали понад 20.

Росія масовано атакувала Київ, дрони вдарили по Тулі: головне за ніч 5 серпня фото 2

Дрони вдарили по Тульській області: під ударом склад Wildberries

Безпілотники дісталися Тульської області – під ударом опинився склад Wildberries.

Росія масовано атакувала Київ, дрони вдарили по Тулі: головне за ніч 5 серпня фото 3

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Теги: пожежа Київщина Київ Wildberries росія

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