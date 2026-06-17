Російські окупанти намагаються прорватися до Покровська та Мирнограда – DeepState

Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб зірвати плани окупантів

Російські окупаційні війська продовжують активно стягувати сили для штурму агломерації Покровська та Мирнограда, намагаючись встановити контроль над місцевістю. Водночас епіцентр останньої активності противника змістився на Добропільський відтинок. Про це повідомляє військові аналітики та канал DeepState, інформує «Главком».

Наступ на Добропільському напрямку

Аналітики зазначають, що найбільш напружена ситуація наразі фіксується по лінії Родинське – Білицьке (на південь від Добропілля):

Тиснуть на Родинське: окупанти здійснюють штурмові дії, поступово збільшуючи контроль над населеним пунктом. Ворог застосовує тактику «просочування» малими піхотними групами в глибину української території.

окупанти здійснюють штурмові дії, поступово збільшуючи контроль над населеним пунктом. Ворог застосовує тактику «просочування» малими піхотними групами в глибину української території. Рухаються на Білицьке: зафіксовано спроби прориву загарбників у напрямку цього селища. Воно відіграє стратегічну роль на цій ділянці фронту, оскільки є важливим логістичним вузлом та потенційним опорним пунктом для розгортання подальшого наступу РФ.

Головна мета російського командування на цій ділянці – закріпитися в населених пунктах на південь від Добропілля, щоб створити плацдарм для накопичення сил і подальшого удару по самому місту.

Потенційний вихід ворога в цей район дозволить йому перерізати українську логістику та атакувати Добропілля за допомогою безпілотників.

Шалений тиск піхоти та навала дронів

Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб зірвати плани окупантів. Українські військові ведуть важкі оборонні бої, стримуючи безперервні штурми ворожої піхоти.

Окрім живої сили, критичною загрозою для української оборони є масоване використання росіянами безпілотних технологій.

Противник застосовує велику кількість дронів різних типів:

Ударні та розвідувальні: FPV-дрони, «Ланцети», «Молнії», «Мавіки».

Далекобійні: дрони-камікадзе типу «Шахед».

«Главком» писав, що російська терористична армія втратила ініціативу на деяких напрямках на фронті. За словами глави держави, ситуація на фронті змінюється на користь України.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 228 бойових зіткнень. За уточненою інформацією вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети, та 82 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.