Росія знеструмила частину Чугуєва ударом по інфраструктурі

Після нічної атаки без електропостачання залишилися понад 13 тис. абонентів, аварійні служби назвали орієнтовний час відновлення мереж

Російські війська вночі 5 серпня атакували Чугуїв Харківської області. Під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури, через що без електропостачання залишилися близько 13,3 тис. абонентів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Чугуєва Галину Мінаєву.

Спочатку міський голова повідомила, що після вибуху місто тимчасово залишилося без світла, а обставини події встановлюються. «Близько півгодини тому в Чугуєві пролунав вибух, внаслідок якого місто тимчасово залишилось без електропостачання. Обставини події наразі з'ясовуються, заходи для виправлення ситуації вживаються», – написала Мінаєва.

Згодом вона уточнила, що причиною знеструмлення став російський обстріл об'єкта критичної інфраструктури. «За уточненою інформацією, ворог обстріляв об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого без електрики залишилося близько 13300 абонентів міста», – повідомила міський голова.

За її словами, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Орієнтовно повернути електропостачання споживачам планують упродовж двох-трьох годин.

Упродовж ночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російських безпілотників у напрямку Чугуєва. Також для Харківської області оголошувалася загроза застосування керованих авіаційних бомб.

Нагадаємо, що Росія завдала масованого удару по Києву балістикою і безпілотниками – у місті лунали вибухи, спалахнули пожежі, є загибла і поранені. Окремо атака на Київщину забрала життя ще однієї людини – постраждали понад 20.

До слова, сили оборони України проводять наступальну операцію на Куп'янському напрямку та продовжують контратакувати російські війська. Водночас Інститут вивчення війни (ISW) не підтвердив заяви російської сторони про нібито просування окупантів у районі Куп'янська.