Уражено нафтовий термінал, електропідстанції: з'явилися деталі нічної атаки на Крим

У ніч проти 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО «А» СБУ та ССО ЗСУ уразили низку об'єктів, які працюють на війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела у СБУ.

Серед об'єктів:

Феодосійський морський нафтовий термінал – безпілотники влучили щонайменше у п’ять резервуарів. На території нафтобази фіксується масштабна пожежа;

підстанція 220 кВ «Кафа» (м. Феодосія), яка є частиною енергомоста РФ – Крим. Пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську, а також приміщення із захисною автоматикою. Розпочалися перепади напруги;

підстанція 330 кВ «Сімферополь» – там пролунала серія вибухів.

«СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну та економічну спроможність ворога вести війну проти України. Наші технічні можливості дозволяють влаштовувати «бавовну» як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу РФ. Ця робота триватиме», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Феодосії повторно сталися атаки на місцеву нафтобазу за допомогою безпілотників. Внаслідок ударів сталася потужна пожежа, що охопила об'єкт.