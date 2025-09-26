Накопичувальний ефект поганих новин для Росії

Головною темою з РФ, яка долітає до нас, є проблеми з паливом

Пожежі, ріст цін, смерті: накопичувальний ефект кризи у РФ

І хороших, і поганих новин зараз надлишок. У цьому є плюси, але є й ризики. Велика спокуса фільтрувати під настрій. Щоб уникнути однобокої картини, вирвемо основне з різним знаком.

• 1 •

24 вересня був наліт на Харків, давно такого не було. Не припиняються авіаудари по Запоріжжю (десятки поранених). Сьогодні масований удар по Херсону.

У нас є певний прогрес по дронах-перехоплювачах, питання ресурсів, щоб наситити ними мобільні групи. Однак ці дрони не вирішують проблему російської тактичної авіації.

25 вересня на Запорізькому напрямку був збитий російський Су-34. Щоб надійно встановити «безполітну зону» на тому ж півдні, необхідні далекобійні ЗРК, а також F-16 з відповідними ракетами. А в комплект до них – далекобійні засоби для регулярного перекопування російських аеродромів.

Гібридний терор російськими дронами і авіацією європейських країн спрямований, серед іншого, на недопущення посилення української ППО/ПРО. Але тут якраз повинна спрацьовувати зворотна логіка.

НАТОвці російські літаки не збивають і не будуть. А наші – збивають їх краще за всіх і будуть. Плюс дотягуються на аеродромах. Якщо багаторазово посилити можливості української армії, у російської авіації просто не буде ресурсу когось дражнити. Не хочете, щоб вас хтось нервував на Балтиці – дайте відповідну зброю Україні.

• 2 •

Росіяни почали концентрувати удари на регіональній енергетиці. Ймовірно, для зниження резонансу Київ поки відкладає.

Також постійні удари по залізниці. Ми їх практично не відчуваємо завдяки надлюдським здібностям працівників УЗ. Мабуть, вони на другому місці після харківських комунальників у справі усунення наслідків російських атак. Але будь-якому запасу міцності є межа. Тому має сенс трохи страхуватися. Запасний бутерброд в дорогу і більше люфтів за часом на випадок несподіванок. Не буде зайвим провести інвентаризацію зарядних пристроїв і освітлювальних приладів.

• 3 •

Найближчі два місяці ключове внутрішнє питання – це бюджет. Оскільки маса людей переключилася у режим виборів, градус клікушництва починає зашкалювати. Тут як з оглядом фронту – варто прислухатися до фахівців. Приємного точно буде мало, але й превентивно лежати в непритомності не варто.

• 4 •

За відгуками різних людей, все зазначене і багато іншого чисто психологічно легше переноситься, тому що є наочні результати ударів по Росії. Сили оборони України відповідають. Різноманітно, боляче, регулярно. Є тенденція до нарощування інтенсивності.

Сьогодні в черговий раз «введені санкції» проти Афіпського НПЗ (Краснодарський край).

25 вересня у Краснодарському краї щось сталося на підприємстві «Єврохім-Білоріченські добрива». Це найбільший хімічний завод на півдні РФ, виробляє в т.ч. сировину для вибухівки і пороху.

Найяскравіший епізод останніх кількох днів – візит добрих дронів ГУР до портів Новоросійська і Туапсе. Новоросійська ППО так зраділа, що атакувала своє ж місто. Ну, а красивий вибух біля нафтоналивного причалу в Туапсе – це ще один дзвіночок для російського експорту нафти і нафтопродуктів по Чорному морю. Якраз напередодні були чергові удари по НПС нафтопроводу «Куйбишев – Тихорецьк». Тобто, випилюванням грошового потоку від цієї труби зайнялися і з суші, і з моря.

• 5 •

Чому вдається дотягнутися до Кубані? У тому числі – тому що послідовно відпрацьовується військова інфраструктура ворога у Криму. Тільки за останні десять днів ГУР прорідив у Криму парк вертольотів, вразив два літаки-амфібії Бе-12 і два транспортники. Спільно сили оборони працюють над російськими системами виявлення. Все це знижує можливості окупантів протидіяти повітряним ударам і контролювати акваторію.

• 6 •

Головною темою з РФ, яка долітає до нас, є проблеми з паливом. Введення санкцій проти НПЗ різними структурами Сил оборони дають свій результат. Плюс до цього є підстави говорити про включення внутрішньоросійських факторів. «Комерсант» днями опублікував статистику: за два місяці перестали продавати бензин близько 360 АЗС. Але є великі відмінності як за регіонами, так і за типами заправок.

Найбільше страждають т.зв. незалежні мережі (припинили продаж 4,1% АЗС), вертикально інтегровані компанії – «Роснефть», «Лукойл», «Газпром»-нафта – страждають менше (0,8% АЗС). Незалежні прив'язані до бірж і оптовиків, вони залежать від безперебійної логістики і цін. І з логістикою, і з цінами в Росії зараз погано.

Як наслідок – найбільш проблемним федеральним округом у плані палива став Південний, який тягнуть вниз Крим (без палива 14% заправок) і Севастополь (50%).

Окупаційна влада по-різному пояснювала проблеми, але є факт: на окупованих територіях великі російські компанії намагаються не відсвічувати. З огляду на нюанси з логістикою і повально «незалежний» характер АЗС, Крим з Севастополем приречені на дефіцит палива.

Оскільки виникла така криза, неминучим наслідком буде частковий переділ паливного ринку, що додасть внутрішніх іскор в Росії.

• 7 •

Оскільки поганих новин в Росії стає більше, вони поступово вступають в резонанс, проявляється накопичувальний ефект. Наприклад, сьогодні вантажівка порушила правила і зіткнулася з товарним поїздом у Смоленській області. Поїзд перекинувся, загорілося 12 цистерн з паливом. Які кудись не доїдуть. І десь виникне локальна проблема, яка ляже фоном до теми дефіциту.

Сьогодні ж стався вибух на залізниці в Псковській області. Ніхто не постраждав, руху в момент вибуху не було. З точки зору конспірології (а це найточніша наука), спонтанні вибухи без шкоди на залізниці у РФ нагадують гібридні прольоти деяких БПЛА в Європі. У цілому, зараз буде дуже цікаво спостерігати за всілякими інцидентами в західних регіонах РФ.

• 8 •

Окремий пласт атмосферних новин їх РФ – нелегка доля діючих і колишніх чиновників.

25 вересня випав з вікна готелю аеропорту «Шереметьєво» колишній (2022-2024) голова Комітету з розвитку транспортної інфраструктури Санкт-Петербурга Олександр Федотов. Офіційна версія – суїцид. Оголошена причина – приїхав на співбесіду з роботодавцем, отримав відмову, засмутився, вийшов у вікно.

Що виглядає досить екзотично і змушує гадати, якого рівня могла бути відмова. Бо хто знайомий з транспортними проєктами в СПб за останні роки, уявляє, які циклопічні будівництва перебували у сфері відповідальності Федотова.

Раніше свого роду «відмова від роботодавця» отримав міністр транспорту Роман Старовойт, який, за офіційною версією, застрелився.

«Відмова роботодавця» у Росії стає своєрідним аналогом «чорної мітки». Сьогодні ж у Тихорецькому районі Краснодарського краю знайдено повішеним місцевого депутата від «Єдиної Росії» Віталія Капустіна. Наголошують на тому, що він був директором ТОВ «Кубаньспецстрой» (виручка за 2024 р. – 936 млн рублів). Але також він був головою комісії з питань сільського господарства і землеустрою, комунального господарства, транспорту, зв'язку та благоустрою.

Вже запустили чутки, що він не зміг би без сторонньої допомоги дотягнутися до гілки, на якій повісився. Плюс нібито були зв'язані руки за спиною. У галузевих виданнях вже дали оцінку – це переділ у стилі 90-х.

Все це неабияк нервує. І є ознаками висихання грошових потоків. Коли людям не залишається місця в якійсь системі або для вирішення конфліктів в хід йдуть екстремальні заходи.