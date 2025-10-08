Головна Світ Соціум
РФ покарала свого військового, який дав інтерв'ю в українському полоні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
РФ покарала свого військового, який дав інтерв'ю в українському полоні
Повернувся з полону й потрапив до в’язниці: історія росіянина Гугуєва
Фото: Volodymyr Zolkin / YouTube

Російського військового, який потрапив у полон до України та розповів про втрати армії РФ, після повернення засудили за «конфіденційну співпрацю з іноземцями»

Павло Гугуєв, колишній російський військовий, який потрапив у полон в Україні і дав кілька скандальних інтерв’ю про війну, отримав у Росії чотири роки колонії загального режиму та півтора року обмеження волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське ЗМІ.

6 жовтня Перший апеляційний суд загальної юрисдикції Москви виніс вирок: чотири роки колонії загального режиму та півтора року обмеження волі за статтею про «конфіденційну співпрацю з іноземцями».

Раніше Гугуєв відбував термін у РФ за вбивство, заподіяння середньої тяжкості шкоди та крадіжку, після чого у 2022–2023 роках воював в Україні і потрапив у полон. Його та інших російських військовополонених обміняли на українських захисників.

У полоні Гугуєв дав інтерв'ю журналісту Дмитрові Карпенку для YouTube-каналу українського відеоблогера Володимира Золкіна розповідаючи про втрати серед російських військових у травні 2023 році. У РФ Гугуєв дав друге інтерв'ю Карпенку, у якому й далі критикував військове керівництво Росії і стверджував, що у РФ йому пропонували оголосити, нібито його «змусили» дати інтерв'ю в Україні.

У другому інтерв’ю українському журналістові, яке відбулося в липні 2023 року, Гугуєв розповів, що повернутих із полону російських військових більше місяця не відпускають додому та що йому не надають необхідну ВІЛ-терапію.
 
Нагадаємо, що колишній ув’язнений Євген Стоянов, який надсилав росіянам дані про розташування українських військових, не дочекався вироку у справі про держзраду. Суд Миколаївської області скасував його тримання під вартою та передав уповноваженому органу для обміну як військовополоненого. Раніше Стоянов відбував покарання за злочини, пов’язані з наркотиками, і під час перебування у колонії погодився на пропозицію надавати інформацію про дислокацію ЗСУ через Telegram.
 
 
 

