Зеленський пояснив, як змусити Росію до миру

Зеленський закликав посилити санкції проти Росії та перекрити шляхи постачання компонентів для зброї

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має відчути наслідки своїх дій, і для цього необхідні сильна армія, далекобійне озброєння, а також потужні санкції. Він зазначив, що Україна щодня захищається від російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, лише за тиждень Росія застосувала понад 1500 ударних дронів, понад 1280 керованих авіабомб і 50 ракет. У цій зброї знайдено тисячі іноземних компонентів – понад 132 тисячі – з різних країн, зокрема з Європи, Америки, Китаю та Японії.

Володимир Зеленський підкреслив, що якщо не зупинити Росію, вона стане загрозою для країн Європи та Тихоокеанського регіону. Президент наголосив на важливості перекриття всіх можливих шляхів постачання та обходу санкцій. Він закликав партнерів посилити тиск на країни й компанії, які допомагають РФ.

Зеленський висловив сподівання, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде «справді болючим» і що Сполучені Штати приєднаються до європейців.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав укази про застосування нових трьох пакетів санкцій України, зокрема проти пропагандистів, а також проти осіб, які ведуть бізнес на окупованих територіях і які дестабілізують Молдову в інтересах Москви.

До слова, президент України Володимир Зеленський відзначив рух Європейського Союзу до ухвалення«справді сильного» 19-го пакету санкцій проти Росії, пише «Главком».

Президент зазначив, що новий пакет санкцій від ЄС проти Москви спрямований на основні рушії воєнної економіки: доходи від енергоносіїв, фінанси, високотехнологічні ресурси та військово-промислову базу.

«Це важливий крок, що посилить тиск на російську воєнну машину й забезпечить відчутний ефект. Ми також вітаємо підготовчу роботу над механізмом використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України. Це надзвичайно важливий крок, який зміцнить нашу оборону та стійкість, а також сприятиме відновленню», – написав президент.

Зеленський подякував ЄС «за лідерство та єдність» та додав, що Україна розраховує на швидке ухвалення 19-го пакету.