У Запорізькій області окупанти вдарили по маршрутці: є поранена

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Запорізькій області окупанти вдарили по маршрутці: є поранена
фото: pho.gov.ua/Facebook (ілюстративне)

Окупанти пошкодили автобус

Російська терористична армія вдарила дроном по маршрутці у Василівському районі Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«У Приморському fpv-дрон влучив у припаркований транспортний засіб. Автобус пошкоджений», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок удару постраждала одна людина. Пораненій надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, у Кропивницькому пролунала серія вибухів у ніч на 17 вересня. За повідомленням моніторингових каналів, місто опинилось під атакою ворожих дронів. Місцеві пабліки поширили відео, на яких видніється пожежа після атаки. Влада поки не коментувала ситуацію, наслідки обстрілу уточнюються.

Також повідомлялось, що російські окупанти атакували Черкащину ударними безпілотниками. Наразі не повідомлялось про точні наслідки, інформація уточнюється. За даними місцевих пабліків, у населеному пункті Сміла спостерігаються перебої з електропостачанням.

Зокрема, у результаті комплексної атаки росіян по підстанціях є затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів.

Теги: війна Запорізька область

