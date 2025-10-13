Головна Світ Соціум
В окупованому Криму дрони атакували нафтобазу (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: місцеві пабліки

У результаті атаки на нафтобазу виникла масштабна пожежа

У тимчасово окупованій Феодосії повторно сталися атаки на місцеву нафтобазу за допомогою безпілотників. Внаслідок ударів сталася потужна пожежа, що охопила об'єкт. Про це повідомляють місцеві пабліки, передає «Главком».

Інформацію про атаку підтвердив місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов, який заявив, що в результаті атаки на нафтобазу виникла масштабна пожежа. Очевидці повідомляють про значне загоряння. На кадрах, що поширили місцеві канали, видно величезний стовп диму.

В окупованому Криму дрони атакували нафтобазу (фото, відео) фото 1

Подробиці про масштаби збитків та кількість постраждалих залишаються невідомими.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Під атакою опинилася місцева нафтобаза, там вирувала пожежа. У чатах тоді почали ще більше обговорювати нестачу палива після ударів. 

До слова, представник окупаційної влади заявив, що у Криму тепер обмежено продаж палива на АЗС з 30 до 20 літрів. Аксьонов визнав, що окупаційна влада не може побороти дефіцит пального.

Теги: Крим нафта нафтопродукти пожежа

