В окупованому Криму дрони атакували нафтобазу (фото, відео)

У результаті атаки на нафтобазу виникла масштабна пожежа

У тимчасово окупованій Феодосії повторно сталися атаки на місцеву нафтобазу за допомогою безпілотників. Внаслідок ударів сталася потужна пожежа, що охопила об'єкт. Про це повідомляють місцеві пабліки, передає «Главком».

🔥В окупованій Феодосії дрони повторно атакували місцеву нафтобазу, там зайнялася сильна пожежа



Дану інформацію підтвердив місцевий гауляйтер Аксьонов.

Інформацію про атаку підтвердив місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов, який заявив, що в результаті атаки на нафтобазу виникла масштабна пожежа. Очевидці повідомляють про значне загоряння. На кадрах, що поширили місцеві канали, видно величезний стовп диму.

Подробиці про масштаби збитків та кількість постраждалих залишаються невідомими.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Під атакою опинилася місцева нафтобаза, там вирувала пожежа. У чатах тоді почали ще більше обговорювати нестачу палива після ударів.

До слова, представник окупаційної влади заявив, що у Криму тепер обмежено продаж палива на АЗС з 30 до 20 літрів. Аксьонов визнав, що окупаційна влада не може побороти дефіцит пального.