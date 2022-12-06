Уряд оновив перелік тимчасово окупованих територій для виплати допомоги переселенцям
Перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується
Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується. Так, до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або тих, які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), увійшло 9 областей.
Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (64), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (19), Чернігівської (4) областей. Загалом наразі у переліку 331 громада.
Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави, зазначили в міністерстві.
Цей перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій.
У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії:
- території, що є тимчасово окупованими;
- території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
- території, на яких тривають активні бойові дії.
«Якщо ви зареєстровані у якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію», - пояснили у Мінреінтеграції.
Який розмір допомоги?
- для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень
- для інших осіб – 2 тисячі гривень.
Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок «Дія».
Як отримати виплати?
- особисто подати заяву на взяття на облік у статусі ВПО до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу
- отримати довідку щодо взяття на облік як ВПО
- особисто подати заяву на отримання допомоги до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу
Нагадаємо, раніше ми писали, як отримати правову допомогу постраждалим від агресії Росії.
Також Мінсоцполітики в рамках укладеного Меморандуму з норвезькою Радою у справах біженців передало список заяв для виплати грошової допомоги 50 тис. українців, які подали заявку на платформі «єДопомога».
Коментарі — 0