Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уряд оновив перелік тимчасово окупованих територій для виплати допомоги переселенцям

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Уряд оновив перелік тимчасово окупованих територій для виплати допомоги переселенцям
Усі внутрішньо переміщені особи отримають грошову допомогу від держави
Фото ілюстративне

Перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується

Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується. Так, до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або тих, які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), увійшло 9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (64), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (19), Чернігівської (4) областей. Загалом наразі у переліку 331 громада.

Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави, зазначили в міністерстві.

Цей перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій.

У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії:

  • території, що є тимчасово окупованими;
  • території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
  • території, на яких тривають активні бойові дії.

«Якщо ви зареєстровані у якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію», - пояснили у Мінреінтеграції.

Який розмір допомоги?

  • для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень
  •  для інших осіб – 2 тисячі гривень.

Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок «Дія».

Як отримати виплати?

  • особисто подати заяву на взяття на облік у статусі ВПО до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу
  • отримати довідку щодо взяття на облік як ВПО
  • особисто подати заяву на отримання допомоги до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу

Нагадаємо, раніше ми писали, як отримати правову допомогу постраждалим від агресії Росії.

Також Мінсоцполітики в рамках укладеного Меморандуму з норвезькою Радою у справах біженців передало список заяв для виплати грошової допомоги 50 тис. українців, які подали заявку на платформі «єДопомога».

Теги: війна переселенці уряд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Зеленський приїхав у Слов'янськ (відео)  
Зеленський приїхав у Слов'янськ (відео)  
Уряд оновив перелік тимчасово окупованих територій для виплати допомоги переселенцям
Уряд оновив перелік тимчасово окупованих територій для виплати допомоги переселенцям
РФ обстрілює Україну ракетами, виготовленими цієї осені – The New York Times
РФ обстрілює Україну ракетами, виготовленими цієї осені – The New York Times
Мешканка Житомира травмувалася, коли готувала їсти на туристичному газовому пальнику
Мешканка Житомира травмувалася, коли готувала їсти на туристичному газовому пальнику
«Укрзалізниця» відновила напругу у мережі: які поїзди затримуються і на скільки
«Укрзалізниця» відновила напругу у мережі: які поїзди затримуються і на скільки
Внаслідок вибуху у Мелітополі отримав поранення колаборант, – Федоров
Внаслідок вибуху у Мелітополі отримав поранення колаборант, – Федоров

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Атака на енергосистему: Шмигаль повідомив, куди влучили ракети
96K
Падіння ракети у Молдові: Данілов повідомив деталі
33K
Масована ракетна атака на Україну: що відомо (оновлено)
32K
Переговори з Росією: Зеленський із гумором відповів на заклики домовлятися
31K
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
Повітряна тривога: Банкова попереджає про ракетну небезпеку (оновлено)

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Сьогодні, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
Вчора, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту