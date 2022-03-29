Уряд готує програму підтримки примусово вивезених до РФ українців

Уже чимало людей змогли повернутися до України з російської території, куди їх примусово перемістили окупанти

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук підбила попередні підсумки сьогоднішньої роботи гуманітарних коридорів, зауваживши, що вона просувалася дуже важко. Про це вона сказала в ефірі телеканалу «Україна 24».

На думку Верещук, на тлі перемовин Росія завжди ускладнює подібні процеси.

Наразі Росія поспіхом намагається створити медійну картинку для закордонного й внутрішнього споживача, демонструючи себе країною-миротворицею, яка «допомагає» російськомовним українцям – мешканцям сходу та півдня – виїжджати з «ненависної» їм землі.

«Але ми знаємо, що це насильницьке вивезення, якому з часом дадуть правову оцінку. Нам треба більше озвучувати, що ми робитимемо в таких випадках. Щодо російської пропагандистської картинки – вона марна. Маріупольці добре знають, хто на них – дітей, жінок, стареньких – скидав бомби. І ці телесюжети точно не вбережуть окупанта від неминучої відповідальності, зокрема – за порушення міжнародного гуманітарного права й низки конвенцій», - впевнена очільниця Мінреінтеграції.

Верещук заявила, що вже чимало людей змогли повернутися до України з російської території, куди їх примусово перемістили. І уряд наразі готує програму підтримки таких людей. Отже, вони мають знати, що їх тут чекають та їм допоможуть.

«Якщо в таких людей є при собі документи, що підтверджують їх особу (на жаль, росіяни почасти їх відбирають), та є можливість – слід дістатися українських консульських установ або ж зателефонувати. Так ви можете отримати реальну допомогу і повернутися в Україну та влаштуватися», - порадила міністерка.

Як повідомлялося, 29 березня не спрацював «зелений коридор», який було відкрито вранці з Енергодара та інших міст України в напрямку Запоріжжя.