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    Події в Україні

    Уряд готує програму підтримки примусово вивезених до РФ українців

    РФ проводить масову депортацію українців із тимчасово окупованих територій - Уряд готує програму підтримки примусово вивезених до РФ українців
    РФ проводить масову депортацію українців із тимчасово окупованих територій

    Уже чимало людей змогли повернутися до України з російської території, куди їх примусово перемістили окупанти

    Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук підбила попередні підсумки сьогоднішньої роботи гуманітарних коридорів, зауваживши, що вона просувалася дуже важко. Про це вона сказала в ефірі телеканалу «Україна 24».

    На думку Верещук, на тлі перемовин Росія завжди ускладнює подібні процеси.

    Наразі Росія поспіхом намагається створити медійну картинку для закордонного й внутрішнього споживача, демонструючи себе країною-миротворицею, яка «допомагає» російськомовним українцям – мешканцям сходу та півдня – виїжджати з «ненависної» їм землі.

    «Але ми знаємо, що це насильницьке вивезення, якому з часом дадуть правову оцінку. Нам треба більше озвучувати, що ми робитимемо в таких випадках. Щодо російської пропагандистської картинки – вона марна. Маріупольці добре знають, хто на них – дітей, жінок, стареньких – скидав бомби. І ці телесюжети точно не вбережуть окупанта від неминучої відповідальності, зокрема – за порушення міжнародного гуманітарного права й низки конвенцій», - впевнена очільниця Мінреінтеграції.

    Верещук заявила, що вже чимало людей змогли повернутися до України з російської території, куди їх примусово перемістили. І уряд наразі готує програму підтримки таких людей. Отже, вони мають знати, що їх тут чекають та їм допоможуть.

    «Якщо в таких людей є при собі документи, що підтверджують їх особу (на жаль, росіяни почасти їх відбирають), та є можливість – слід дістатися українських консульських установ або ж зателефонувати. Так ви можете отримати реальну допомогу і повернутися в Україну та влаштуватися», - порадила міністерка.

    Як повідомлялося, 29 березня не спрацював «зелений коридор», який було відкрито вранці з Енергодара та інших міст України в напрямку Запоріжжя.

    Теги: росія окупанти війна Україна уряд окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Уряд готує програму підтримки примусово вивезених до РФ українців