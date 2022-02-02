Російські пропагандисти безперешкодно знімають антиукраїнські сюжети у Києві (відео)

Журналістка побувала під Печерським судом, коли там обирали запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку

Журналісти працювали без символіки телеканалу

У часи посилення російської агресії, журналісти РФ вільно приїжджають у Київ і безперешкодно знімають антиукраїнські сюжети. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко у своєму Youtube-каналі

За його активіста, члени знімальної групи «Рен-ТВ», які ведуть антиукраїнську діяльність у РФ, їздили до ОРДЛО. Одразу після відвідування окупованих територій пропагандистка каналу Аліса Паршакова та її колеги відправилися до Києва.

Журналістка побувала під Печерським судом, коли там обирали запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку. Також пропагандистка була на акції протесту під Офісом президента. Крім того, знімальна група «Рен-ТВ» відвідала один з супермаркетів української столиці, де пропагандистка розповідала про «паніку серед українців». Апофеозом відрядження окупантів було перебування в гостях у проросійського нардепа Іллі Киви, який на камеру розповів про те, що «українцям нема чого захищати у цій країні».

Стерненко підкреслив, що пропагандистка працювала без символіки телеканалу та не представлялася, оскільки українці давали їй коментарі.

«Українським громадянам краще цікавитись, з ким вони розмовляють, перш ніж давати коментарі ЗМІ», – підсумував Стерненко.

Нагадаємо, російський пропагандист Антон Красовський в ефірі телеканалу Russia Today заявив, що якщо Україна вступить до НАТО, то Росія введе на українські території війська, а сам він «спалить» Конституцію на Хрещатику.

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