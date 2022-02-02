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    Епідемія «замінувань» перекинулася на окуповані території

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    Найбільша кількість &laquo;замінувань&raquo; відбулася в окупованому Донецьку - Епідемія «замінувань» перекинулася на окуповані території

    Найбільша кількість «замінувань» відбулася в окупованому Донецьку

    фотоз відкритих джерел

    Повідомлення про замінування навчальних закладів та адміністративних бдуівель отримали окупаційні адміністрації ОРДЛО та Криму

    Окупацйні адміністрації так званої ДНР 2 лютого отримали повідомлення про замінування будівель усіх вишів окупованих міст Донецька, Макіївки та Горлівки. Про це повідомляють підконтрольні окупантам ЗМІ.

    Зокрема, згідно з оприлюдненою інформацією, у Донецьку «заміновано» 86 шкіл. Варто зазначити, що навчальний процес у них наразі не відбувається, оскільки раніше окупанти перевели школи на дистанційне навчання у зв’язку з пандемією.

    Окупанти повідомляють, що, як правило, повідомлення про замінування надходять на електронні скриньки. Також вони вже звинуватили у «хвилі замінувань» Україну.

    Також 2 лютого хвиля «замінувань» охопила окупаційні адміністрації низки міст та районів окупованого Росією Криму. Зокрема, як повідомляє російське видання «Национальная служба новостей». За словами радника так званого голови Криму Олега Пучкова, відповідні електронні листи із повідомленнями про закладені в будівлях адміністрацій вибухові пристрої, надійшли на електронні поштові скриньки практично всіх міських та районних адміністрацій окупованого півострова.

    Нагадаємо, нещодавно СБУ отримала повідомлення про замінування усіх шкіл Львова.

    Напередодні СБУ викрила мережу псевдомінувань, яку координували з Росії.

    Раніше СБУ повідомила, що «терорист» з Кривого Рогу замовив росіянам «мінування» коледжу.

    Крім того, СБУ з’ясувала, звідки аноніми телефонують про масові замінування.

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    Теги: ЗМІ ОРДЛО замінування окуповані території
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    Епідемія «замінувань» перекинулася на окуповані території