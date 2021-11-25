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    Кабмін призначив тимчасового керівника Податкової служби

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    В.о. голови ДПС став Михайло Тітарчук - Кабмін призначив тимчасового керівника Податкової служби
    В.о. голови ДПС став Михайло Тітарчук
    фото з відкритих джерел

    Тітарчук є заступником голови ДПС з січня 2020 року

    Кабінет міністрів поклав виконання обов’язків голови Державної податкової служби на Михайла Тітарчука. Це випливає з розпорядження, яке оприлюднене на «Урядовому порталі».

    «Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної податкової служби України, виконання обов’язків голови Державної податкової служби України на заступника голови зазначеної Служби Тітарчука Михайла», - йдеться в розпорядженні.

    Нагадаємо, Тітарчук був призначений заступником голови ДПС майже два роки тому.

    До цього він працював в Мінекономіки – на посаді заступника міністра, та у Кабміні – на посаді заступника міністра Кабінету міністрів.

    Тітарчук також має в послужному списку роботу великих міжнародних проєктах.

    «Маю 11 років досвіду у якості менеджера у великих міжнародних проєктах, забезпечуючи виконання поставлених завдань з урахуванням організації ефективної взаємодії багато-функціональних і різно-культурних команд. Весь цей час працював за кордоном», – так презентував себе Тітарчук на сайті Мінекономіки (збережено орфографію оригіналу, - ред.).

    Нагадаємо, на початку листопада Кабінет міністрів України скасував рішення про перемогу Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України.

    Цьому передували обшуки правоохоронців у Олейнікова за місцем його проживання, а також у будинку його матері.

    25 листопада 2021 року Кабмін своїм розпорядженням звільнив Євгена Олейнікова з посади заступника голови Державної податкової служби України згідно з поданою ним заявою.

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    Теги: Кабмін податки кадрові зміни Мінекономіки Державна податкова служба
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    Кабмін призначив тимчасового керівника Податкової служби