Кабмін призначив тимчасового керівника Податкової служби

Тітарчук є заступником голови ДПС з січня 2020 року

Кабінет міністрів поклав виконання обов’язків голови Державної податкової служби на Михайла Тітарчука. Це випливає з розпорядження, яке оприлюднене на «Урядовому порталі».

«Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної податкової служби України, виконання обов’язків голови Державної податкової служби України на заступника голови зазначеної Служби Тітарчука Михайла», - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, Тітарчук був призначений заступником голови ДПС майже два роки тому.

До цього він працював в Мінекономіки – на посаді заступника міністра, та у Кабміні – на посаді заступника міністра Кабінету міністрів.

Тітарчук також має в послужному списку роботу великих міжнародних проєктах.

«Маю 11 років досвіду у якості менеджера у великих міжнародних проєктах, забезпечуючи виконання поставлених завдань з урахуванням організації ефективної взаємодії багато-функціональних і різно-культурних команд. Весь цей час працював за кордоном», – так презентував себе Тітарчук на сайті Мінекономіки (збережено орфографію оригіналу, - ред.).

Нагадаємо, на початку листопада Кабінет міністрів України скасував рішення про перемогу Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України.

Цьому передували обшуки правоохоронців у Олейнікова за місцем його проживання, а також у будинку його матері.

25 листопада 2021 року Кабмін своїм розпорядженням звільнив Євгена Олейнікова з посади заступника голови Державної податкової служби України згідно з поданою ним заявою.

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