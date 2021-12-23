Ринок праці-2021: п’ять областей з найвищою середньою зарплатою

Найвигідніше жити в Києві: середня зарплата коливалася від 29 405 грн до 40 342 грн

Київ традиційно лідирує в топі за середньою заробітною платою в Україні. Серед найбільш оплачуваних і актуальних сфер є ІТ. На ринку праці шукають як Senior PHP-програміста, так і Unity Tech Lead. Та гідну конкуренцію їм почали вакансії в технічній та маркетинговій сферах, особливо на керівні посади. Таке заключення зробили аналітики експертно-аналітичного центру grc.ua.

Протягом року середня зарплата у відкритих вакансіях у Києві коливалася від 29 405 грн до найвищого показника у 40 342 грн.

Другу сходинку у рейтингу найвищих зарплат у розміщених вакансіях посідає Харківська область. Проте динаміка протягом року була суттєво негативною – якщо у квітні цього року середня зарплата у актуальних вакансіях складала 32 799 грн, то у листопаді цей показник знизився до 17100 грн.

Далі у рейтингу Одеська область. За період з квітня по листопад 2021 року найвищий рівень середньої зарплати складав 27 393 грн., проте він знизився до 21 400 грн.

Щодо динаміки заробітної плати у Львівській області, то з квітня до листопада 2021 року рівень середньої зарплати у відкритих вакансіях знизився з 22 282 грн до 14 400 грн.

Останню сходинку у топ-5 регіонів з найвищою середньою зарплатою посідає Дніпровська область. Найвищі зарплати наразі пропонують у актуальних вакансіях у IT сфері. Динаміка середньої заробітної плати до листопада була теж з мінусовими показниками. Від 21 215 грн у квітні до 17 200 грн у листопаді.

дані: grc.ua

Середня заробітна плата по регіонах досить різна, і залежно від області вона або зросла, або суттєво знизилась:

Луганська область – з 19 120 грн. до 21 000 грн. Черкаська область – з 17 892 грн. до 12 100 грн Чернігівська область – з 17 700 грн. до 16 200 грн. Донецька область – з 17 592 грн. до 17 300 грн. Кіровоградська область – з 16 985 грн. до 20 100 грн. Полтавська область – з 16 906 грн. до 18 200 грн. Миколаївська область – з 16 484 грн. до 12 700 грн. Закарпатська область – з 16 400 грн. до 12 300 грн. Вінницька область – з 16 116 грн. до 22 900 грн. Волинська область – з 16 083 грн. до 19 900 грн. Тернопільська область – з 16 040 грн. до 11 300 грн. Чернівецька область – з 15 713 грн. до 14 000 грн. Хмельницька область – з 15 430 грн. до 22 200 грн. Рівненська область – з 14 895 грн. до 13 000 грн. Херсонська область – з 14 692 грн. до 18 100 грн. Сумська область – з 14 510 грн. до 16 400 грн. Івано-Франківська область – з 14 323 грн. до 12 700 грн. Житомирська область – 14 165 грн. до 17 700 грн. Запорізька область – з 13 575 грн. до 17 100 грн. Київська область – з 11 447 грн. до 12 500 грн.

В Україні середня зарплата у грудні 2021 року збільшиться на 15%. Такий зліт пов'язаний, зокрема, із традиційними річними преміями, крім того, збільшиться і мінімальна зарплата.

Нагадаємо, із 1 грудня освітянам у школах підвищать заробітну плату на 8,4%. Директор школи буде отримувати 17 тис. грн на місяць, а вчителі – від 9 до 13,7 тисяч.

Зазначимо, родинам загиблих захисників піднімуть виплати: що зміниться із 1 січня. Підвищені виплати отримають більше двох тисяч осіб.

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