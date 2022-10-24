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Уже майже 68 тисяч рашистів: Генштаб оновив ворожі втрати 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Уже майже 68 тисяч рашистів: Генштаб оновив ворожі втрати 
Триває 243 доба війни 
фото: Генштаб

Окупанти втрачають живу силу та техніку 

Генеральний штаб ЗСУ вранці 24 жовтня оновив дані щодо ворожих втрат за вісім місяців повномасштабної війни.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ приблизно 67940 (+470) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 2590 (+6) од,  
  • бойових броньованих машин ‒ 5295 (+11) од,  
  • артилерійських систем – 1673 (+6) од,  
  • реактивних систем залпового вогню – 375 (+1) од,  
  • засоби ППО  ‒ 189 (+0) од,
  • літаків – 270 (+0) од,  
  • гелікоптерів – 245 (+0) од,  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9), 
  • крилаті ракети ‒ 350 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 149 (+1). 
Уже майже 68 тисяч рашистів: Генштаб оновив ворожі втрати  фото 1

Дані уточнюються. 

Нагадаємо, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. 

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Теги: Генштаб втрати

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