В Івано-Франківській області водій екскаватора загинув розчищаючи сніг

Чоловік чистив водоочисні споруди від снігу та льоду

У місті Надвірна Івано-Франківської області перекинувся екскаватор, в результаті чого водій загинув. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції. Як повідомляється, інцидент стався в ніч на неділю. Під час виконання робіт на підприємстві Нафтохімік Прикарпаття з розчищення снігу і льоду на водоочисних спорудах, 39-річний екскаваторник



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Чоловік чистив водоочисні споруди від снігу та льоду

У місті Надвірна Івано-Франківської області перекинувся екскаватор, в результаті чого водій загинув. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

Як повідомляється, інцидент стався в ніч на неділю. Під час виконання робіт на підприємстві Нафтохімік Прикарпаття з розчищення снігу і льоду на водоочисних спорудах, 39-річний екскаваторник перекинувся у заповнений відстійник для води, в результаті чого загинув на місці події.

За фактом порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою (ч.2 ст. 252 КК України).