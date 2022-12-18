У лавах армії РФ назріває конфлікт між «вагнерівцями» та бойовиками «ДНР» – ISW
Аналітики вважають, що участь найманців «Кухаря Путіна» в операціях навколо Бахмута, ймовірно, продовжуватиме сприяти розколу в армії РФ
Під Бахмутом в лавах армії РФ назріває конфлікт між «вагнерівцями» та бойовиками «ДНР». Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Ватажок бойовиків Денис Пушилін заявляє про їхню участь у спробах наступу на місто, але російські воєнкори та глава ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин його критикують і спростовують цю інформацію.
Експерти вважають, що подальше посилення впливу найманців ПВК на Донбасі призведе до ще більшого розколу всередині окупаційних військ.
«Розбіжності між твердженнями Пушиліна та виступами Пригожина й інших відомих осіб у інформаційному просторі РФ свідчать про те, що між «ДНР» і «вагнерівцями» продовжується і зростає розкол», – вказують у звіті ISW.
Фахівці припускають, що роль найманців «Кухаря Путіна» в операціях навколо Бахмута, ймовірно, продовжуватиме сприяти розколу між різними фракціями в російській армії, а також дискредитуватиме маріонеток Кремля з «ДНР» та бойовиків, якими вони командують.
Нагадаємо, раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомив про втечу російських окупантів на одній з ділянок фронту, що може бути провісником великого розколу.
Також за словами Арестовича, повномасштабну війну Росії проти України можна кваліфікувати як затяжний конфлікт. Тому, ймовірно, бойові дії навряд чи закінчаться у найближчі пів року.
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