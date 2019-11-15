Біля Петрівського продовжується розмінування території



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Розмінування на ділянці Богданівка – Петрівське

Загалом обстежено 5,37 гектара та виявлено 37 вибухонебезпечних предметів

У штабі операції Об'єднаних сил повідомили про ситуацію на ділянках розведення.

Так, на ділянці №1 (Станиця Луганська) сьогодні завершено роботи щодо монтажу сходів в районі дев’ятої опори з правого боку від мосту. Окрім того, триває фарбування металоконструкції мосту.

Тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області щодо демонтажу фортифікаційних споруд. Сьогодні було повністю розібрано 1 бліндаж та розпочато роботи на наступному.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області, триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Сьогодні співробітниками ДСНС України обстежено 3,1 гектара території та вилучено 18 вибухонебезпечних предметів.

Загальні цифри, з початку робіт, складають 5,37 гектара та 37 вибухонебезпечних предметів відповідно.

Як відомо, 13 листопада сапери почали розмінування території біля Петрівського.

Нагадаємо, 9 листопада 2019 року о 12:00 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали процес розведення сил та засобів.

Розведення військ в цьому районі, заплановане на 4 листопада, було перенесено у зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил російсько-окупаційними військами, які були зафіксовані 30 жовтня.

11 листопада у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське завершилось практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

Зазначимо, також, раніше з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».