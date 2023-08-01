У Москві пролунав вибух на заводі

З території заводу було евакуйовано 40 осіб

1 серпня ввечері в Москві стався вибух на заводі, який спеціалізується на виробництві лічильно-аналітичних машин. Про це пишуть російські пропагандистські телеграм-канали.

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Вибух стався на шостому поверсі заводу, після чого у будівлі спалахнула пожежа та з вікон виднівся густий дим.

За даними відкритих джерел, там вироблялось обладнання для космічних кораблів, а також завод мав ліцензію на виготовлення та ремонт військової техніки російських окупантів.

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Наразі немає інформації про постраждалих. Пізніше було зазначено, що з території заводу евакуйовано 40 осіб.

Зараз пожежу вже погасили. Що стало причиною вибухів наразі невідомо.

Раніше повідомлялося, що у на світанку 2 серпня у Москві та області було зафіксовано серію вибухів. Відомо, що дрон долетів до тієї ж вежі, що й попереднього разу. У результаті пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. На цьому поверсі вежі IQ-Квартал «Москва-сіті» знаходиться міністерство економічного розвитку РФ.

Нагадаємо, момент удару безпілотника по одній із веж у «Москва-Сіті» потрапив на відео, яке розповсюдили російські телеграм-канали. На відео видно сам вибух і полум’я, що здійнялося на його місці. Російські ЗМІ стверджують, що постраждалих після атаки БПЛА на вежу IQ-Квартал у «Москва-Сіті» немає.