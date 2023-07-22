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Окупанти атакували Донеччину: вісім загиблих, серед них – діти (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти атакували Донеччину: вісім загиблих, серед них – діти (фото)
Протягом доби росіяни 15 разів відкривали вогонь по цивільному населенню
фото: МВС України / Telegram

Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Дружба Торецької громади загинули 9-річний хлопчик та його 16-річна сестра

Російські окупанти, 22 липня після опівночі, атакували низку населених пунктів Донецької області. Унаслідок цього є загиблі, поранені та руйнування. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Ворог обстріляв ракетами Краматорськ і Костянтинівку Донецької області. Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, цех підприємства, торговельний комплекс, водогін, лінію електропередач. Інформація щодо постраждалих не надходила.

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Росіяни атакували низку населених пунктів на Донеччині
фото: МВС України / Telegram

Також протягом доби окупанти 15 разів відкривали вогонь по цивільному населенню. Так, три авіаудари керованими бомбами «ФАБ-250» окупанти завдали по Нью-Йорку. Унаслідок цього там загинули чотири людини, ще три зазнали поранень. Зруйновано три приватні оселі.

Унаслідок артилерійського обстрілу села Дружба Торецької громади загинуло двоє дітей: 9-річний хлопчик і його 16-річна сестра. Травмовано жінку. Також було пошкоджено два приватних будинки.

«Градами» окупанти накрили Костянтинівку. Унаслідок обстрілу загинуло двоє цивільних, ще одна людина поранена. Руйнувань зазнали 20 будинків, автомобілі, газопровід.

Унаслідок артилерійського обстрілу села Ізмайлівка Курахівської громади було знищено пʼять гектарів пшениці.

Раніше повідомлялося, що російські військові здійснили три авіаційні удари по селищу Нью-Йорк.

До слова, триває 514-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби противник завдав 16 ракетних, понад 20 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед дітей та дорослого цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура.

Теги: окупанти обстріл Донеччина

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