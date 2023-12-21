Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованій Керчі прогриміли вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованій Керчі прогриміли вибухи
Проїзд Керченським мостом перекрито
фото ілюстративне

Офіційної інформації поки немає

У тимчасово окупованій Керчі в Криму прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо, прогриміли чотири вибухи.

Також повідомляється, що Кримський міст закрили.

Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, триває 666-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та шість артилерійських засобах противника.

Теги: Крим війна окупанти ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Умєров наголосив, що не має жодних сумнівів у перемозі України
Умєров повідомив, коли буде звільнено Крим
Сьогодні, 12:44
На вокзалах міста Джанкоя вже з самого ранку стоїть автомобіль Росгвардії, який забирає мобілізованих
У Криму РФ нарощує військову присутність та готує масштабні операції – «Атеш»
19 грудня, 21:45
Є прильоти по випробувальному космічному центру імені Г. С. Титова Повітряно-космічних сил РФ в селі Вітіно Сакського району
У Криму є влучання по центру космічного зв'язку РФ
Вчора, 15:29

Події в Україні

«Не пускайте близьких на війну»: українці отримують у WhatsApp маніпулятивні повідомлення
«Не пускайте близьких на війну»: українці отримують у WhatsApp маніпулятивні повідомлення
В окупованій Керчі прогриміли вибухи
В окупованій Керчі прогриміли вибухи
Стало відомо, скільки ракет РФ запустила по Україні з початку війни
Стало відомо, скільки ракет РФ запустила по Україні з початку війни
Данілов пояснив, чому треба мобілізувати ще 500 тис. людей
Данілов пояснив, чому треба мобілізувати ще 500 тис. людей
Голова СБУ розповів, які «сюрпризи» готують для росіян в 2024 році
Голова СБУ розповів, які «сюрпризи» готують для росіян в 2024 році
Влучання на Київщині та 105 вибухів на Чернігівщині: яка ситуація в регіонах
Влучання на Київщині та 105 вибухів на Чернігівщині: яка ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією і назвав дати
19K
Євросоюз погодив міграційну реформу: що радикально зміниться
13K
«Останній союзник Росії» втікає в Новоросійськ
8434
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога
7329
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7119
Аеропорт Пекіна відмовився приймати рейси російської авіакомпанії

Новини

На Херсонщині українські воїни змусили окупантів відступити – Генштаб
Сьогодні, 07:06
В Україні буде тепло: прогноз погоди на 21 грудня
Сьогодні, 06:10
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Вчора, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Вчора, 03:45

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua