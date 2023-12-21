В окупованій Керчі прогриміли вибухи

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У тимчасово окупованій Керчі в Криму прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Попередньо, прогриміли чотири вибухи.

Також повідомляється, що Кримський міст закрили.

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Нагадаємо, триває 666-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та шість артилерійських засобах противника.