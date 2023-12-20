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У Криму є влучання по центру космічного зв'язку РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Криму є влучання по центру космічного зв'язку РФ
Є прильоти по випробувальному космічному центру імені Г. С. Титова Повітряно-космічних сил РФ в селі Вітіно Сакського району
фото: «Кримський вітер»

 Атаку було здійснено, попередньо, ракетами Storm Shadow

У тимчасово окупованому Криму сьогодні зранку, 20 грудня, пролунали вибухи. За попередньою інформацією є влучання по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії. Про це повідомляє «Кримський вітер».

Як пише видання, перша атака сталась близько о 4 ранку в Алушті. Тоді ж було зафіксовано щонайменше итри прильоти на території в/ч 28735 ПУ ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське.

«Попередньо, атаку було здійснено з БпЛА. Один службовець ПУ ФСБ поранений, пошкоджено антену супутникового зв'язку», – йдеться к повідомленні. 

Наступну атаку було здійснено, попередньо, ракетами Storm Shadow о 5-й ранку по 40-у окремому командно-вимірювальному комплексу у складі Головного випробувального космічного центру імені Г. С. Титова Повітряно-космічних сил РФ в селі Вітіно Сакського району.

По території центру зафіксовано щонайменше два прильоти. Пошкоджено одну одиницю військової техніки. Постраждалих немає.

Нагадаємо, увечері 15 грудня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Розважаєв та Міноборони РФ повідомили про роботу ППО по безпілотниках

Теги: Крим росія Міноборони війна обстріл Міноборони РФ вітер

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