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    Події в Україні

    В окупованій Макіївці здетонував склад боєприпасів (відео)

    На Донеччині горить склад російських боєприпасів&nbsp; - В окупованій Макіївці здетонував склад боєприпасів (відео)
    На Донеччині горить склад російських боєприпасів 
    скрін з відео

    Українська артилерія відпрацювала на відмінно

    На Донеччині в окупованій Макіївці здетонував та загорівся склад ворожих боєприпасів. Про це повідомляють Збройні сили України.

    «У Макіївці, яка окупована з 2014 року відбулася детонація боєкомплекту. Артилерія відпрацювала на відмінно», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, рівно місяць тому, 4 травня, в окупованій Макіївці, що у Донецькій області, сталося займання на нафтобазі. Імовірно, по великій нафтобазі у Макіївці вдарили ракетами. Ця нафтобаза забезпечувала паливом військових «ДНР».

    29 травня українська артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських військ, також було знищено склад з боєприпасами.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація Макіївка #stoprussia
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    В окупованій Макіївці здетонував склад боєприпасів (відео)