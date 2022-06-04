В окупованій Макіївці здетонував склад боєприпасів (відео)

Українська артилерія відпрацювала на відмінно

На Донеччині в окупованій Макіївці здетонував та загорівся склад ворожих боєприпасів. Про це повідомляють Збройні сили України.

«У Макіївці, яка окупована з 2014 року відбулася детонація боєкомплекту. Артилерія відпрацювала на відмінно», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, рівно місяць тому, 4 травня, в окупованій Макіївці, що у Донецькій області, сталося займання на нафтобазі. Імовірно, по великій нафтобазі у Макіївці вдарили ракетами. Ця нафтобаза забезпечувала паливом військових «ДНР».

29 травня українська артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських військ, також було знищено склад з боєприпасами.