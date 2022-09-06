В окупованому Бердянську знову прогримів вибух (відео)

Вибух пролунав в мікрорайоні Слобідка

У вівторок, 6 вересня, в окупованому Бердянську Запорізької області пролунав уже другий вибух за день. Про це повідомляє Telegram-канал «Бердянск Сейчас».

«Ще один вибух в мікрорайоні Слобідка», – йдеться в повідомленні. Наразі офіційної інформації немає.

Нагадаємо, удень 6 вересня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнуло авто так званого окупаційного «коменданта» Артема Бардіна. Російські ЗМІ пишуть, що його госпіталізовано у важкому стані. Як повідомлялося, удень 6 вересня, у центральній частині тимчасово окупованого Бердянська пролунав вибух. Як повідомили в соцмережах місцеві мешканці, ймовірно, бавовна сталася біля адміністративної будівлі так званої «влади» загарбників.