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    На зупинках транспорту в Ізраїлі з’явились фото зруйнованих міст України

    На плакатах фотографії з місць воєнних дій у сучасних містах України - На зупинках транспорту в Ізраїлі з’явились фото зруйнованих міст України
    На плакатах фотографії з місць воєнних дій у сучасних містах України
    фото: Харківська міська рада

    Нагадати ізраїльтянам про російську агресію в Україні вирішили волонтери

    На автобусних зупинках ізраїльського міста Рішон-ле-Ціона, що є партнером Харкова, розмістили 20 плакатів із нагадуванням про криваву війну в Україні. Про це повідомляє Харківська міська рада.

    На плакатах зображено фотоколажі з жахливою схожістю подій 1940-х років в Європі та фотографій із місць воєнних дій у сучасних містах України.

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    На зупинках транспорту в Ізраїлі з’явились фото зруйнованих міст України
    На зупинках транспорту в Ізраїлі з’явились фото зруйнованих міст України
    На зупинках транспорту в Ізраїлі з’явились фото зруйнованих міст України
    На зупинках транспорту в Ізраїлі з’явились фото зруйнованих міст України
    На зупинках транспорту в Ізраїлі з’явились фото зруйнованих міст України

    Нагадати ізраїльтянам про російську агресію в Україні вирішили волонтери організації «Ізраїльські друзі України». Також ініціативу підтримали Посольство України в Ізраїлі, канадська недержавна організація Ukrainian Jewish Encounter та Рух Рішонім.

    Подібні акції проводяться й в інших іноземних містах-партнерах Харкова, зокрема, у Варшаві (Республіка Польща).

    До слова, в Ізраїлі в основних містах вирішили не відзначати публічно 9 травня День Перемоги над нацизмом.

    Теги: росія окупанти Ізраїль війна Україна окупація #stoprussia
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    На зупинках транспорту в Ізраїлі з’явились фото зруйнованих міст України