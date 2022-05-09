На зупинках транспорту в Ізраїлі з’явились фото зруйнованих міст України

На плакатах фотографії з місць воєнних дій у сучасних містах України

Нагадати ізраїльтянам про російську агресію в Україні вирішили волонтери

На автобусних зупинках ізраїльського міста Рішон-ле-Ціона, що є партнером Харкова, розмістили 20 плакатів із нагадуванням про криваву війну в Україні. Про це повідомляє Харківська міська рада.

На плакатах зображено фотоколажі з жахливою схожістю подій 1940-х років в Європі та фотографій із місць воєнних дій у сучасних містах України.

Нагадати ізраїльтянам про російську агресію в Україні вирішили волонтери організації «Ізраїльські друзі України». Також ініціативу підтримали Посольство України в Ізраїлі, канадська недержавна організація Ukrainian Jewish Encounter та Рух Рішонім.

Подібні акції проводяться й в інших іноземних містах-партнерах Харкова, зокрема, у Варшаві (Республіка Польща).

До слова, в Ізраїлі в основних містах вирішили не відзначати публічно 9 травня День Перемоги над нацизмом.