В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух

Вибух було чутно в різних районах Мелітополя

Вранці 12 жовтня в окупованому Мелітополі у Запорізькій області прогримів потужний вибух. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Було гучно в різних районах, але найсильніше в північній частині міста: на мікрорайоні і Північному переїзді», - розповів він.

За попередньою інформацією в повітря злетіло авто.

Деталі уточнюються.

Як повідомлялося, вдень 11 жовтня стало відомо про вибухи в районі аеродрому в тимчасово окупованому Мелітополі. Окупанти на аеродоромі вкотре розгорнули військову базу. Одразу після вибуху росіяни заметушилися й почали писати про якісь «навчання».

Відомо, що російські окупанти викрали понад 700 жителів Мелітополя. Людей схиляють до «співпраці» тортурами та катуванням.