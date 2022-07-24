В окупованому Таврійську пролунали вибухи (відео)

Що саме горить, наразі невідомо

Зараз над містом видно стовп чорного диму

На Херсонщині сьогодні, 24 липня, знову пролунали вибухи. Цього разу – в окупованому Таврійську. Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.

«Повідомляють про вибухи у тимчасово окупованому Таврійську, Херсонській області», – написав він.

За словами Геращенка, зараз над містом видно стовп чорного диму. Що саме горить, наразі невідомо.

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, зранку окупанти повідомили про обстріл українськими військовими мосту на греблі Каховської ГЕС.

Місцеві ж жителі у соцмережах писали про можливий обстріл бази окупантів у Новій Каховці.