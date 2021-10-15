Ізраїль очікує вже на п'яту хвилю пандемії. Провідні лікарі назвали тих, хто в цьому винен

Більша частина пацієнтів, які потрапляють до ізраїльських лікарень – невакциновані

Керівники відділеннями лікарень, які лікують хворих на коронавірус в Ізраїлі, впевнені, що слідом за четвертою хвилею пандемії настане п'ята. На їхню думку, відповідальність за це несе велика група «несвідомих громадян», повідомляють Vesty.

Ізраїльські лікарі пояснюють, що чергова хвиля коронавірусу може прийти через небажання ізраїльтян вакцинуватись.

Лікар Ілля Каган, завідувач відділенням інтенсивної терапії для хворих на коронавірус в одному з медичних центрів Ізраїлю, зазначив, що більша частина їхніх пацієнтів – невакциновані. Тому лікар закликає усіх, хто ще не вакцинувався, поквапитися.

«Молоді люди говорять, що переносять хворобу легко і з ними нічого не трапиться. Але навіть якщо це частково і правда, не можна забувати про соціальну відповідальність та байдуже ставитися до літніх людей», – уточнив медик.

На думку фахівця, п'ята хвиля в Ізраїлі, можливо, станеться узимку. «Ми перебуваємо у завершальній стадії четвертої хвилі, але, можна сказати, що і в очікуванні п'ятої. Я б дуже хотів опинитися неправим, але «корона» дуже підступна. Тому ми готуємося до п'ятої хвилі», – наголосив лікар.

Такої ж думки й інший завідувач коронавірусного відділення лікарні в Ізраїлі – Алан Гершко. Він також нагадав, що лікування коронавірусу – це справа не кількох днів, а багатьох тижнів. Особливо, якщо це стосується невакцинованих пацієнтів.

За словами Алана, більша частина його пацієнтів – невакциновані. Серед них чимало людей у віці 40 років та молодше. Причому деякі підключені до апаратів EКMO.

Нагадаємо, з 24 вересня лікарні Ізраїлю отримали право призначати коктейль з антитіл під назвою «Regeneron» для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.

Тим часом в Україні, за минулу добу, 14 жовтня, в Україні зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 177, медпрацівників – 170).

До слова, вчені виявили ще один негативний наслідок Covid-19.

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