Чотири області з понеділка переходять до «червоної» зони

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його результатами чотири області переходять в «червону» зону адаптивного карантину. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Отже, з 18 жовтня «червона» зона карантинних обмежень через коронавірус запрацює на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей.

Загальними правилами карантинних обмежень червоної зони забороняється: робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки. Обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» covid-сертифікату. У «жовтому» сертифікаті міститься інформація про перше щеплення, у «зеленому» – про повний курс. У «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. У громадських місцях обов’язкове носіння маски та дотримання дистанції в 1,5 м. У громадському транспорті займаються лише пасажирські місця. Нагадаємо, сьогодні на вулиці Херсона вийшли протиковідні патрулі. Сьогодні, 15 жовтня, Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Однак насправді у «червоній» зоні сім областей. Аналітик викрив маніпуляції уряду.