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    Чотири області з понеділка переходять до «червоної» зони

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    Наявність&nbsp;covid-сертифікату допоможе уникнути жорстких обмежень - Чотири області з понеділка переходять до «червоної» зони
    Наявність covid-сертифікату допоможе уникнути жорстких обмежень
    фото: КМДА

    Від сьогодні у «червоній» зоні перебуває Херсонщина

    Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його результатами чотири області переходять в «червону» зону адаптивного карантину. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

    Отже, з 18 жовтня «червона» зона карантинних обмежень через коронавірус запрацює на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей.

    Загальними правилами карантинних обмежень червоної зони забороняється:

    • робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,
    • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,
    • робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,
    • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
    • проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
    • робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

    Обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» covid-сертифікату. У «жовтому» сертифікаті міститься інформація про перше щеплення, у «зеленому» – про повний курс.

    У «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. У громадських місцях обов’язкове носіння маски та дотримання дистанції в 1,5 м. У громадському транспорті займаються лише пасажирські місця.

    Нагадаємо, сьогодні на вулиці Херсона вийшли протиковідні патрулі. Сьогодні, 15 жовтня, Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    Однак насправді у «червоній» зоні сім областей. Аналітик викрив маніпуляції уряду.

    Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

    Теги: Донеччина Херсонщина Одещина Дніпропетровщина Запорізька область карантин щеплення вакцинація коронавірус Олег Немчінов
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    Чотири області з понеділка переходять до «червоної» зони