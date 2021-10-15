МОЗ планує значно розширити перелік професій для обов’язкової Covid-вакцинації

МОЗ планує ще двічі розширювати перелік професій, працівники яких мають обов’язково вакцинуватися від Covid-19

У нову хвилю потраплять, зокрема, поштарі та соцпрацівники

Міністерство охорони здоров’я України планує ще двічі розширювати перелік професій, працівники яких мають обов’язково вакцинуватися від Covid-19. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

«МОЗ, на виконання закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», визначив перелік професій, для яких вакцинація обов’язкова. Ми будемо розширювати цей перелік. І вже зараз запустили зміни, які говорять про те, що до переліку обов’язкових внесуться професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки нашої країни, а також соціальні працівники та поштарі. Наступна хвиля – будемо розглядати питання органів місцевого самоврядування, комунальні підприємства, комунальні установи», – сказав Ляшко.

За словами міністра, перший документ вже зареєстрований, щодо другого – «зроблені зміни, треба пройти погодження з іншими центральними органами виконавчої влади».

«Я думаю, тиждень – 10 днів – і документ повинен бути. Це максимум. Має бути знову ж таки зареєстрований у Мін’юсті та опублікований в офіційному віснику», – додав голова МОЗ.

Як відомо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чому медичні працівники не потрапили в перелік професій, що підлягають обов'язковій вакцинації.

До слова, вчителі, які до листопада не вакцинуються, залишаться без роботи.

Тим часом, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих.

Столична влада не виключає, що наявність Covid-сертифікатів або ПЛР-тестів стане обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ.