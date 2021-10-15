Насправді у «червоній» зоні сім областей. Аналітик викрив маніпуляції уряду

Насправді у «червоній» зоні сім областей. Аналітик викрив маніпуляції урядуграфіка
Істребін: Якби МОЗ врахував усі критерії, визначені постановою уряду, третина країни мала б оголосити найжорсткіший локдаун
Мережевий аналітик Євген Істребін заявив про викриття маніпуляції уряду. За словами експерта, якби МОЗ врахував усі карантинні критерії, визначені постановою уряду, третина країни мала б оголосити найжорсткіший локдаун. Натомість зараз «червона» лише Херсонська область.
Істребін заявив, що станом на сьогодні в Україні мали б бути сім «червоних» областей:
- Дніпропетровська
- Донецька
- Житомирська
- Запорізька
- Луганська
- Одеська
- Сумська
«Але наш МОЗ не бачить. Ніхто не бачить «червоної» зони. Всі в будиночку. Всі котики, у всіх лапки. Всі бояться прийняти рішення про переведення в «червону» зони майже третини країни. Будемо і далі грати в дурника і видавати смішні накази про все хороше, і проти всього поганого», – емоційно заявив аналітик.
До слова, сьогодні в Україні з'явився новий «помаранчевий» регіон.
Також з 15 жовтня Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19.
Тим часом за минулу добу, 14 жовтня, в Україні зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 177, медпрацівників – 170).
До слова, вчені виявили ще один негативний наслідок Covid-19.
Нагадаємо, у мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.
Читайте також: