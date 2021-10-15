Насправді у «червоній» зоні сім областей. Аналітик викрив маніпуляції уряду

Відомий мережевий аналітик обурився, що «всі бояться прийняти рішення про переведення в «червону» зони майже третини країни»

Істребін: Якби МОЗ врахував усі критерії, визначені постановою уряду, третина країни мала б оголосити найжорсткіший локдаун

Мережевий аналітик Євген Істребін заявив про викриття маніпуляції уряду. За словами експерта, якби МОЗ врахував усі карантинні критерії, визначені постановою уряду, третина країни мала б оголосити найжорсткіший локдаун. Натомість зараз «червона» лише Херсонська область.

Істребін заявив, що станом на сьогодні в Україні мали б бути сім «червоних» областей:

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Луганська

Одеська

Сумська

«Але наш МОЗ не бачить. Ніхто не бачить «червоної» зони. Всі в будиночку. Всі котики, у всіх лапки. Всі бояться прийняти рішення про переведення в «червону» зони майже третини країни. Будемо і далі грати в дурника і видавати смішні накази про все хороше, і проти всього поганого», – емоційно заявив аналітик.

Євген Істребін звернув увагу на показники, які ігнорує МОЗ. Для збільшення натисніть на графіку

До слова, сьогодні в Україні з'явився новий «помаранчевий» регіон.

Також з 15 жовтня Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

Тим часом за минулу добу, 14 жовтня, в Україні зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 177, медпрацівників – 170).

До слова, вчені виявили ще один негативний наслідок Covid-19.

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