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    Насправді у «червоній» зоні сім областей. Аналітик викрив маніпуляції уряду

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    Відомий мережевий аналітик обурився, що &laquo;всі бояться прийняти рішення про переведення в &laquo;червону&raquo; зони майже третини країни&raquo; - Насправді у «червоній» зоні сім областей. Аналітик викрив маніпуляції уряду
    Відомий мережевий аналітик обурився, що «всі бояться прийняти рішення про переведення в «червону» зони майже третини країни»
    фото з відкритих джерел

    Істребін: Якби МОЗ врахував усі критерії, визначені постановою уряду, третина країни мала б оголосити найжорсткіший локдаун

    Мережевий аналітик Євген Істребін заявив про викриття маніпуляції уряду. За словами експерта, якби МОЗ врахував усі карантинні критерії, визначені постановою уряду, третина країни мала б оголосити найжорсткіший локдаун. Натомість зараз «червона» лише Херсонська область.

    Істребін заявив, що станом на сьогодні в Україні мали б бути сім «червоних» областей:

    • Дніпропетровська
    • Донецька
    • Житомирська
    • Запорізька
    • Луганська
    • Одеська
    • Сумська

    «Але наш МОЗ не бачить. Ніхто не бачить «червоної» зони. Всі в будиночку. Всі котики, у всіх лапки. Всі бояться прийняти рішення про переведення в «червону» зони майже третини країни. Будемо і далі грати в дурника і видавати смішні накази про все хороше, і проти всього поганого», – емоційно заявив аналітик.

    Євген Істребін звернув увагу на показники, які ігнорує МОЗ. Для збільшення натисніть на графіку

    Євген Істребін звернув увагу на показники, які ігнорує МОЗ. Для збільшення натисніть на графіку

    До слова, сьогодні в Україні з'явився новий «помаранчевий» регіон.

    Також з 15 жовтня Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    Тим часом за минулу добу, 14 жовтня, в Україні зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 177, медпрацівників – 170).

    До слова, вчені виявили ще один негативний наслідок Covid-19.

    Нагадаємо, у мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна карантин уряд коронавірус Євген Істребін
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    Насправді у «червоній» зоні сім областей. Аналітик викрив маніпуляції уряду