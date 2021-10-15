Пандемія в Україні. Як МОЗ клеїть дурня
МОЗ не бачить червоних зон
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На сегодня согласно постанове Кабмина в Украине 7 красных областей.
СЕМЬ !!!!!
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Запорожская
- Луганская
- Одесская
- Сумская
Но наш МОЗ не видит. Никто не видит красные зоны. Все в домике. Все котики, у всех лапки. Все боятся принять решение о переводе в красные зоны почти трети страны.
Будем и дальше играть в дурачка и издавать смешные Наказы про все хорошее, и против всего плохого.
7 красных зон должно быть по состоянию на сегодня !!!!
Джерело: блог Євген Істребіна