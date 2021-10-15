Пандемія в Україні. Як МОЗ клеїть дурня

МОЗ не бачить червоних зон

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На сегодня согласно постанове Кабмина в Украине 7 красных областей.

СЕМЬ !!!!!

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Запорожская

Луганская

Одесская

Сумская

Но наш МОЗ не видит. Никто не видит красные зоны. Все в домике. Все котики, у всех лапки. Все боятся принять решение о переводе в красные зоны почти трети страны.

Будем и дальше играть в дурачка и издавать смешные Наказы про все хорошее, и против всего плохого.

7 красных зон должно быть по состоянию на сегодня !!!!

Джерело: блог Євген Істребіна

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