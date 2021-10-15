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    Думки вголос

    Пандемія в Україні. Як МОЗ клеїть дурня

    Якби МОЗ врахував усі критерії, визначені постановою уряду, третина країни мала б оголосити найжорсткіший локдаун - Пандемія в Україні. Як МОЗ клеїть дурня
    Якби МОЗ врахував усі критерії, визначені постановою уряду, третина країни мала б оголосити найжорсткіший локдаун

    МОЗ не бачить червоних зон

    Мовою оригіналу

    На сегодня согласно постанове Кабмина в Украине 7 красных областей.

    СЕМЬ !!!!!

    • Днепропетровская
    • Донецкая
    • Житомирская
    • Запорожская
    • Луганская
    • Одесская
    • Сумская

    Но наш МОЗ не видит. Никто не видит красные зоны. Все в домике. Все котики, у всех лапки. Все боятся принять решение о переводе в красные зоны почти трети страны.

    Будем и дальше играть в дурачка и издавать смешные Наказы про все хорошее, и против всего плохого.

    7 красных зон должно быть по состоянию на сегодня !!!!

    Джерело: блог Євген Істребіна

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я коронавірус
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