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Їжі нема, п’ють із калюж: окупант розповів, в якій вони ж**пі (перехоплення)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Їжі нема, п’ють із калюж: окупант розповів, в якій вони ж**пі (перехоплення)
Російські загарбники деморалізовані
фото з відкритих джерел

Рашистам на Донеччині не постачають ні їжу, ні воду, ні озброєння

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило чергове перехоплення розмови рашиста з родичами.

Військовий РФ розповідає матері про те, що їм не постачають воду та їжу. За словами рашиста, воду п’ють з калюж. «Мы пили из лужи уже. Я неделю уже в туалет даже не хожу, потому что нечем», – скаржиться загарбник.

Він повідомив, що перебуває в Донецькій області. «В ж**пе мы. С автоматом против танков. Это безумие вообще…», – розповідає військовий «другої армії світу».

При цьому, за його словами, їхні командири постійно пиячать.

Раніше ГУР оприлюднив перехоплення телефонної розмови, в якій російський загарбник, який воює на Донецькому напрямку, скаржиться рідним на великі втрати їхнього підрозділу – по 20-30 людей за день.

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Теги: розвідка Україна росія війна окупанти

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