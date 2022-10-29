Їжі нема, п’ють із калюж: окупант розповів, в якій вони ж**пі (перехоплення)

Рашистам на Донеччині не постачають ні їжу, ні воду, ні озброєння

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило чергове перехоплення розмови рашиста з родичами.

Військовий РФ розповідає матері про те, що їм не постачають воду та їжу. За словами рашиста, воду п’ють з калюж. «Мы пили из лужи уже. Я неделю уже в туалет даже не хожу, потому что нечем», – скаржиться загарбник.

Він повідомив, що перебуває в Донецькій області. «В ж**пе мы. С автоматом против танков. Это безумие вообще…», – розповідає військовий «другої армії світу».

При цьому, за його словами, їхні командири постійно пиячать.

Раніше ГУР оприлюднив перехоплення телефонної розмови, в якій російський загарбник, який воює на Донецькому напрямку, скаржиться рідним на великі втрати їхнього підрозділу – по 20-30 людей за день.