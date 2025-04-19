Бізнес ексрегіонала-зрадника Колесніченка тоне у боргах в окупованому Севастополі

В Україні Вадима Колесніченка заочно засуджено до п’яти років тюрми за справою про виставку щодо Волинської трагедії

Збанкрутілі компанії колишнього одіозного нардепа спеціалізувалися на оренді нерухомості та виробництві борошномельної продукції

Колишній народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко має проблемний бізнес в окупованому Криму. Зокрема цьогоріч департамент майнових та земельних відносин Севастополя подав до суду на ТОВ «Бімс» Колесніченка через борг у понад 2 млн рублів. Про це «Главком» розповідає у тексті «Де сховався головний провокатор Партії Регіонів? Історія невдач колаборанта Вадима Колесніченка».

Основний вид діяльності цього ТОВ – оренда та управління власним або орендованим нерухомим майном. Також фірма може здійснювати торгівлю харчовими продуктами та тютюновими виробами й досліджувати кон'юнктури ринку, вивчати громадську думку.

У березні 2025 року департамент майнових та земельних відносин Севастополя подав до суду на ТОВ «Бімс» через борг у понад 2 млн рублів. Як дізнався «Главком» з російського судового реєстру, позивач вимагає від компанії сплатити заборгованість з орендної плати за користування земельною ділянкою, а також нараховані штрафні санкції. Зазначена сума накопичилася за період з 22 грудня 2014 року по 30 вересня 2024 року. З цієї суми 1,3 млн рублів складає безпосередньо орендна плата, 131,4 тис. рублів – пеня за прострочення платежу і 742,6 тис. рублів – відсотки за користування чужими грошовими коштами.

І це не єдина справа щодо заборгованостей бізнесу Колесніченка, яку розглядає так званий Арбітражний суд Республіки Крим. У січні 2024 року окупаційна адміністрація Керчі подала до суду на ТОВ «Русский мельник». Предметом спору стало стягнення з компанії заборгованості з орендної плати за земельну ділянку та пені у розмірі 262,9 тис. рублів. У вересні 2024 року представники обох сторін подали спільне клопотання про затвердження мирової угоди. У результаті домовилися розірвати договір оренди земельної ділянки площею 142,5 тис. кв.м., а окупаційна російська влада Керчі зобов'язалася не нараховувати орендну плату за вказаним договором.

ТОВ «Русский мельник» було зареєстровано у Севастополі у 2018 році. На той момент Вадим Колесніченко та його батько, Василь Корнійович Колесніченко, мали в компанії частку у 50% на двох. Згодом Вадим Колесніченко став єдиним власником фірми, що займалася виробництвом продуктів борошномельної та круп'яної промисловості. Після закриття судової справи, про яку «Главком» згадував вище, ТОВ ліквідував сам власник.

Торік Вадим Колесніченко ліквідував свій бізнес у Севастополі скриншот: list-org.com

Ще один невдалий бізнес Колесніченка був юридично зареєстрований у Краснодарі. Це – ТОВ «Торнадо», яке у 2021 році заснувала й була єдиною власницею тамтешня підприємниця Олександра Лугова. У лютому 2022 року 50% цієї компанії опинилися у руках колишнього українського політика Колесніченка. Але вже у травні 2022-го Колесніченко вже не мав стосунку до цього ТОВ. У 2023 році компанію було ліквідовано, адже Олександра Лугова збанкрутувала.

Нагадаємо, в Україні Вадима Колесніченка заочно засуджено до п’яти років тюрми за справою про виставку щодо Волинської трагедії. Згідно з вироком, який ухвалено восени 2024 року, колишній народний обранець у квітні 2010 року в Українському домі у Києві організував та керував проведенням виставки фотографій і документів під назвою «Волинська різня – польські та єврейські жертви ОУН-УПА». Його метою було розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Під час спроби відвідувачів виставки висловити свою громадянську позицію щодо перебігу цих історичних подій, екснардеп закликав правоохоронців застосувати до них фізичне насильство. При цьому він ображав почуття громадян через їхні ідеологічні переконання.

Виконуючи заклики народного обранця, співробітники міліції, перевищуючи надану їм владу та застосовуючи насильство, спричинили окремим громадянам тілесні ушкодження. Вони незаконно затримали 13 осіб. Стосовно них було складено протоколи про нібито вчинення адміністративних правопорушень. Пізніше суд визнав всіх затриманих невинуватими.

Нагадаємо, колишній український урядовець Дмитро Табачник стрімко нарощує активи на окупованих територіях.

Також дружина одного з найближчих соратників президента-втікача Януковича і голови Верховної Ради у 2012-2014 роках Володимира Рибака може досі володіти часткою компанії, що зареєстрована в окупованому Донецьку.