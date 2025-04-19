Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Бізнес ексрегіонала-зрадника Колесніченка тоне у боргах в окупованому Севастополі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Бізнес ексрегіонала-зрадника Колесніченка тоне у боргах в окупованому Севастополі
В Україні Вадима Колесніченка заочно засуджено до п’яти років тюрми за справою про виставку щодо Волинської трагедії
фото з відкритих джерел

Збанкрутілі компанії колишнього одіозного нардепа спеціалізувалися на оренді нерухомості та виробництві борошномельної продукції

Колишній народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко має проблемний бізнес в окупованому Криму. Зокрема цьогоріч департамент майнових та земельних відносин Севастополя подав до суду на ТОВ «Бімс» Колесніченка через борг у понад 2 млн рублів. Про це «Главком» розповідає у тексті «Де сховався головний провокатор Партії Регіонів? Історія невдач колаборанта Вадима Колесніченка».

Основний вид діяльності цього ТОВ – оренда та управління власним або орендованим нерухомим майном. Також фірма може здійснювати торгівлю харчовими продуктами та тютюновими виробами й досліджувати кон'юнктури ринку, вивчати громадську думку.

У березні 2025 року департамент майнових та земельних відносин Севастополя подав до суду на ТОВ «Бімс» через борг у понад 2 млн рублів. Як дізнався «Главком» з російського судового реєстру, позивач вимагає від компанії сплатити заборгованість з орендної плати за користування земельною ділянкою, а також нараховані штрафні санкції. Зазначена сума накопичилася за період з 22 грудня 2014 року по 30 вересня 2024 року. З цієї суми 1,3 млн рублів складає безпосередньо орендна плата, 131,4 тис. рублів – пеня за прострочення платежу і 742,6 тис. рублів – відсотки за користування чужими грошовими коштами.

І це не єдина справа щодо заборгованостей бізнесу Колесніченка, яку розглядає так званий Арбітражний суд Республіки Крим. У січні 2024 року окупаційна адміністрація Керчі подала до суду на ТОВ «Русский мельник». Предметом спору стало стягнення з компанії заборгованості з орендної плати за земельну ділянку та пені у розмірі 262,9 тис. рублів. У вересні 2024 року представники обох сторін подали спільне клопотання про затвердження мирової угоди. У результаті домовилися розірвати договір оренди земельної ділянки площею 142,5 тис. кв.м., а окупаційна російська влада Керчі зобов'язалася не нараховувати орендну плату за вказаним договором.

ТОВ «Русский мельник» було зареєстровано у Севастополі у 2018 році. На той момент Вадим Колесніченко та його батько, Василь Корнійович Колесніченко, мали в компанії частку у 50% на двох. Згодом Вадим Колесніченко став єдиним власником фірми, що займалася виробництвом продуктів борошномельної та круп'яної промисловості. Після закриття судової справи, про яку «Главком» згадував вище, ТОВ ліквідував сам власник.

Торік Вадим Колесніченко ліквідував свій бізнес у Севастополі
Торік Вадим Колесніченко ліквідував свій бізнес у Севастополі
скриншот: list-org.com

Ще один невдалий бізнес Колесніченка був юридично зареєстрований у Краснодарі. Це – ТОВ «Торнадо», яке у 2021 році заснувала й була єдиною власницею тамтешня підприємниця Олександра Лугова. У лютому 2022 року 50% цієї компанії опинилися у руках колишнього українського політика Колесніченка. Але вже у травні 2022-го Колесніченко вже не мав стосунку до цього ТОВ. У 2023 році компанію було ліквідовано, адже Олександра Лугова збанкрутувала.

Нагадаємо, в Україні Вадима Колесніченка заочно засуджено до п’яти років тюрми за справою про виставку щодо Волинської трагедії. Згідно з вироком, який ухвалено восени 2024 року, колишній народний обранець у квітні 2010 року в Українському домі у Києві організував та керував проведенням виставки фотографій і документів під назвою «Волинська різня – польські та єврейські жертви ОУН-УПА». Його метою було розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Під час спроби відвідувачів виставки висловити свою громадянську позицію щодо перебігу цих історичних подій, екснардеп закликав правоохоронців застосувати до них фізичне насильство. При цьому він ображав почуття громадян через їхні ідеологічні переконання.

Виконуючи заклики народного обранця, співробітники міліції, перевищуючи надану їм владу та застосовуючи насильство, спричинили окремим громадянам тілесні ушкодження. Вони незаконно затримали 13 осіб. Стосовно них було складено протоколи про нібито вчинення адміністративних правопорушень. Пізніше суд визнав всіх затриманих невинуватими.

Нагадаємо, колишній український урядовець Дмитро Табачник стрімко нарощує активи на окупованих територіях. 

Також дружина одного з найближчих соратників президента-втікача Януковича і голови Верховної Ради у 2012-2014 роках Володимира Рибака може досі володіти часткою компанії, що зареєстрована в окупованому Донецьку. 

 

Читайте також:

Теги: санкції бізнес партії політика Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Турчинова, після перемоги Януковича Росія безперешкодно просувала свою агентуру в структури безпеки й оборони України
Турчинов пояснив, чому не почав воювати за Крим, коли виконував обов'язки президента
15 квiтня, 15:56
Зліва направо: Сергій Арбузов, Андрій Клюєв, Віктор Поліщук та Альона Шевцова
Зеленський ввів у дію нові санкції проти експосадовців і бізнесменів, які повʼязані з Росією
12 квiтня, 13:53
У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей
ЗСУ ліквідували ексгравця молодіжної збірної України з футзалу
5 квiтня, 23:15
Раніше стало відомо, що Трамп розлютився на Путіна через питання щодо України
Путін гальмує процес переговорів про припинення вогню: якими будуть наслідки для РФ
1 квiтня, 22:30
Як навчитися заробляти кошти? Експрезидент «Київстару» пояснив, з чого треба почати
Як навчитися заробляти кошти? Експрезидент «Київстару» пояснив, з чого треба почати
1 квiтня, 02:18
В’язень Куршевелю. Що відбувається зі справами олігарха Костянтина Жеваго
В’язень Куршевелю. Що відбувається зі справами олігарха Костянтина Жеваго резонанс
31 березня, 22:06
Дрони атакують цілі у Криму
Дрони ГУР знищують російську ППО в Криму
27 березня, 22:58
Андрій Канчельскіс під час перебування в анексованому Криму
Ексфутболіст «Динамо» незаконно відвідав анексований Крим
25 березня, 08:17
У Росії загострюється напруга між головою Центрального банку Ельвірою Набіулліною та Кремлем
Кремль тисне на Набіулліну: Центральний банк Росії опинився під прицілом через високу ставку
24 березня, 05:13

Суспільство

90% українців задоволені життям у Фінляндії. Що показало соціологічне дослідження
90% українців задоволені життям у Фінляндії. Що показало соціологічне дослідження
Бізнес ексрегіонала-зрадника Колесніченка тоне у боргах в окупованому Севастополі
Бізнес ексрегіонала-зрадника Колесніченка тоне у боргах в окупованому Севастополі
Миколайовичі і Григоровичі напружилися. Мовознавиця пояснила, чого у школі навчали неправильно
Миколайовичі і Григоровичі напружилися. Мовознавиця пояснила, чого у школі навчали неправильно
Крашанка від слова «краска»? Мовознавиця пояснила філологічну загадку виликоднього символу
Крашанка від слова «краска»? Мовознавиця пояснила філологічну загадку виликоднього символу
«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен»
«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен»
Поліг біля села Рижівка на Сумщині. Згадаймо Костянтина Козака
Поліг біля села Рижівка на Сумщині. Згадаймо Костянтина Козака

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 квітня 2025
60K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
35K
«Закривайте вікна». Експерт зі зв’язку попередив про небезпеку оптоволоконних дронів
27K
«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен»
24K
Росія назвала умови завершення війни: Зеленського треба принести в жертву

Новини

Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Сьогодні, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Вчора, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
17 квiтня, 14:04

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua