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В Україні кількість поранених окупантами дітей зросла до 747

Ірина Жукевич
glavcom.ua
В Україні кількість поранених окупантами дітей зросла до 747
В Україні зросла кількість постраждалих від війни дітей
Фото з відкритих джерел

Станом на ранок 11 вересня 2022 року більше ніж 1130 дітей постраждали в Україні внаслідок російської агресії

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації загинули 383 дитини, 747 – дістали поранення, повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«Станом на ранок 11 вересня 2022 року більше ніж 1130 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 747 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 390, Харківській – 209, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.

10 вересня внаслідок обстрілу ворогом села Соловйово Ясинуватського району Донецької області був поранений 10-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Нагадаємо, раніше ООН назвала кількість жертв війни в Україні серед цивільних.

Теги: війна росія Офіс Генерального прокурора діти

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