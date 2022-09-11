В Україні кількість поранених окупантами дітей зросла до 747
Станом на ранок 11 вересня 2022 року більше ніж 1130 дітей постраждали в Україні внаслідок російської агресії
В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації загинули 383 дитини, 747 – дістали поранення, повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.
«Станом на ранок 11 вересня 2022 року більше ніж 1130 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 747 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – йдеться в повідомленні.
Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 390, Харківській – 209, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.
10 вересня внаслідок обстрілу ворогом села Соловйово Ясинуватського району Донецької області був поранений 10-річний хлопчик.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.
Нагадаємо, раніше ООН назвала кількість жертв війни в Україні серед цивільних.
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