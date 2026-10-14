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Мер Франківська пропонує незвичні бонуси жінкам, які погодяться сісти за кермо автобуса

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Мер Франківська пропонує незвичні бонуси жінкам, які погодяться сісти за кермо автобуса
Марцінків запропонував запровадити спеціальну програму заохочень для жінок, які працюватимуть водійками комунального транспорту
фото: Івано-Франківська міська рада

Міський голова вважає, що безкоштовні перукарні та салони краси можуть стати додатковим стимулом для жінок працювати у громадському транспорті

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував заохочувати жінок працювати водійками комунального транспорту безкоштовними послугами. Відповідну програму він пропонує затвердити на сесії міської ради. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію оперативної наради, присвяченої роботі громадського транспорту.

Учасники наради обговорили нестачу водіїв комунального підприємства «Електроавтотранс» через мобілізацію працівників. Кадровий дефіцит уже призвів до скорочення кількості транспорту на маршрутах міста.

«Давайте щось думати щодо жінок, бо ситуація буде погіршуватися – до кінця цього року зніматимуть броні. Треба їх зацікавити. Не можемо зарплатою, зробимо їм 10 фішок, які вони можуть використовувати – безкоштовно салон краси, перукарню тощо. Треба програму, давайте на рівні сесії приймемо», – заявив Марцінків.

За даними директора КП «Електроавтотранс» Віталія Голутяка, нині на маршрутах Івано-Франківська працюють 154 одиниці комунального транспорту: 70 тролейбусів та 84 автобуси. Водночас кількість водіїв скоротилася. Якщо у 2024 році на підприємстві працювали 254 водії, то зараз їх залишилося 223. Серед нинішніх працівників – 46 жінок.

Голутяк повідомив, що за дев'ять місяців 2024 року до війська було мобілізовано шістьох водіїв підприємства, а за аналогічний період 2026 року – вже 18. Через кадровий дефіцит змінилася й робота громадського транспорту. Зокрема, у місті тимчасово скасовано тролейбусний маршрут №8, а маршрут №2 продовжено до Північного бульвару.

Крім того, зменшилася кількість перевезених пасажирів. За дев'ять місяців 2024 року комунальний транспорт обслужив 18,6 млн людей, тоді як за аналогічний період 2026 року – 16,6 млн.

Керівник підприємства запропонував шукати розв'язання кадрової проблеми також на державному рівні, зокрема шляхом переговорів із представниками уряду щодо мобілізації працівників. Ще одним можливим способом залучення водіїв він назвав забезпечення їх місцями в гуртожитку.

Нагадаємо, із 2025 року КП «Електроавтотранс» може бронювати від мобілізації лише половину військовозобов'язаних працівників. Через нестачу кадрів Руслан Марцінків раніше закликав жінок працевлаштовуватися водійками автобусів, пропонуючи заробітну плату понад 35 тис. грн.

Раніше Марцінків виступив із радикальною пропозицією для боротьби з критичними заторами в місті. Очільник громади пропонує дозволити виїзд приватним авто лише у визначені дні, залежно від останньої цифри їхнього номерного знака. 

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Теги: Івано-Франківськ громадський транспорт водій транспорт робота Руслан Марцінків пільги

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