Масштабна тривога в Україні: Росія підняла в небо бойову авіацію

Також зафіксовано зліт російського винищувача, здатного нести ракети «Кинжал»

Станом на 10:40 в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. За даними моніторингової групи «Беларускі Гаюн» російські війська підняли в небо Білорусі бойову авіацію.

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Зафіксований зліт літака, який наводить ракети на цілі.

За даними спостерігачів, наразі в Білорусі такі зльоти:

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10:02 Мачулищі, зліт борту ДРЛО А-50У ВКС РФ (літак далекого радіолокаційного виявлення «Сергій Атаянц»).

09:53 Барановичі, злетів винищувач.

Зазначимо, що під час активності ворожої авіації можливе оголошення повітряної тривоги.

Також зафіксовано зліт російського винищувача, здатного нести ракети «Кинжал»:

10:30 Мачулищі. Зліт МіГ-31К ВКС РФ з реєстр. номером RF-92445

10:25 Барановичі, зліт винищувача.

Нагадаємо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, протягом минулої доби, завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.