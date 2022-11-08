Арестович спрогнозував, коли настане суттєвий перелом у війні

РФ дістає останні ресурси та просить зброю навіть у Північної Кореї, а також відчуває серйозні проблеми з ракетами

Арестович: «Росіянам не вдається закінчити мобілізацію, тому вся ця історія – квиток в один кінець»

Ті проблеми, які вже почалися в окупантів, будуть лише посилюватися, при цьому росіяни істотно поступаються в гонитві потенціалів. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

Він прогнозує, що корінний перелом у війні може статися в лютому-березні 2023 року. «Вони зняли всі свої війська, всі свої ПВК, яких близько 40 тисяч осіб воюють в Україні. Зняли навіть з Малі останніх, які там охороняли уранові копальні», – зазначив співрозмовник.

РФ дістає останні ресурси та просить зброю навіть у Північної Кореї, а також відчуває серйозні проблеми з ракетами, які намагається купити в Ірану і доставити через Каспійське море, підкреслив він.

«Мобілізацію не вдається закінчити, тому вся ця історія – квиток в один кінець. Лютий-березень, я думаю, настане корінний перелом. І тому вони вживають усіх заходів, щоб конфлікт заморозити, затягнути або домовитися про припинення вогню», – додав Арестович.

Також раніше Арестович розповів, чого очікувати з Білорусі. Радник Банкової також пояснив, чи допоможуть Путіну іранські ракети.

Нагадаємо, триває 258-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.