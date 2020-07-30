В Україні негода знеструмила 52 населених пункти



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Населені пункти знеструмлені у п'яти областях: у Чернігівській, Рівненській, Сумській, Волинській і Чернівецькій

У деяких районах Волинської області пошкоджено дахи і будівлі об'єктів соціальної інфраструктури, підтоплені підвали, повалені дерева - ДСНС

В Україні через негоду без електропостачання залишилися 52 населених пункти. Про це повідомляє ДСНС у ранковому зведенні у четвер, 30 липня.

Зазначається, що у деяких районах Волинської області пошкоджено дахи і будівлі об'єктів соціальної інфраструктури, підтоплені підвали, повалені дерева.

«Станом на 7:00 внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 52 населених пункти у п'яти областях, а саме: Чернігівська - 3, Рівненська - 13, Сумська - 10, Волинська - 3 і Чернівецька – 3», - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також повідомляється, що у Волинській області в Горохівському районі були зірвані дахи трьох житлових будинків, частково пошкоджено дахи двох житлових будинків, двох господарських споруд районних лікарень, будинку культури, двох будівель шкіль, будівлі поліклініки, господарської будівлі психіатричного диспансеру, будівлі районного суду і будівлі ремонтної майстерні АТП. Повалені чотири дерева. У Луцькому районі повалено 12 дерев.

«Жертв і постраждалих немає. Підрозділами ДСНС повалені дерева розпиляні і прибрані», - додали у відомстві.

Від ДСНС залучалося 12 чоловік особового складу та три одиниці техніки.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області через зливи затопило село Сокологірне. Рівень води на вулицях досяг близько 30 см. Вода пішла у двори домоволодінь місцевих жителів і підтопила кілька десятків будинків.