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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 12:05 оголошена повітряна тривога. За повідомленням моніторингових телеграм-каналів зафіксовано зліт Міг-31Л, який рухається на патрулювання у Чорному морі.

станом на 12:08 карта тривог має такий вигляд:

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

Триває 630-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень.

За добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області; Піщане, Серебрянське лісництво Луганської області; Серебрянка, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Архангельське, Новокалинове, Ласточкине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області; Новоберислав та Берислав Херсонської області.

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