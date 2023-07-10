Масштабна повітряна тривога тривала понад 30 хвилин, під загрозою ще кілька областей

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляли про виліт Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області РФ.

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Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту! Станом на зараз під загрозою східна частина України.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

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Нагадаємо, триває 502-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.