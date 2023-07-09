В окупованій Керчі прогриміли вибухи: окупанти заявляють про ракету

Колаборанти запевняють, що пошкоджень та постраждалих немає

У тимчасово окупованому Криму сьогодні, 9 липня, пролунали вибухи. Кримський зрадник Сергій Аксьонов повідомив про роботу ППО у Керчі.

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«У районі Керчі силами ППО збита крилата ракета», – зазначає він.

Колаборант традиційно запевняє, що пошкоджень та постраждалих немає та просить кримчан дотримуватися спокою.

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Як повідомлялося, росіяни в тимчасово окупованому Криму активно готуються до оборони. Завершують будівництво фортифікаційних споруд й не тільки.

Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров припустив, що перші потужні удари українських Збройних сил з метою деокупації Криму можуть бути завдані по логістичних об’єктах і об’єктах ворожого флоту на окупованому півострові

Триває 501-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.